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Швейцария пожаловалась в ВТО на США
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Швейцария инициировала спор в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий 

RT на русском 1 час назад
Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий.
Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на Министерство экономики страны.
Как отмечается, американской стороне направлен запрос на консультации в рамках процедуры разрешения споров.
Ранее Россия подала иск в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий. Подобные иски также инициировали Китай, Евросоюз, Индия, Канада, Мексика и Норвегия.
1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
RT на русском: последние новости
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