Швейцария пожаловалась в ВТО на США

Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий.
Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на Министерство экономики страны.
Как отмечается, американской стороне направлен запрос на консультации в рамках процедуры разрешения споров.
Ранее Россия подала иск в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий. Подобные иски также инициировали Китай, Евросоюз, Индия, Канада, Мексика и Норвегия.
1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.