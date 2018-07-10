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АО «Краслесинвест» изучает возможности продвижения на внешних рынках
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АО «Краслесинвест» изучает возможности продвижения на внешних рынках 

ИнформУпак 2 часа назад
Контрактом предусмотрено, что британские исследователи должны до 31 августа представить полный отчет о ситуации на мировом рынке целлюлозы. Речь идет о долгосрочном прогнозе (на период до 2030 года), касающемся спроса на различные виды целлюлозно-бумажной продукции. Среди приоритетных направлений сотрудничества отмечается китайский рынок.
Ранее отмечалось, что представители АО «Краслесинвест» в рамках КЭФ-2018 презентовали проект строительства современного целлюлозного комбината. По предварительным оценкам его создание обойдется в 1,5 млрд долларов.
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