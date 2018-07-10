В России появятся альтернативы офшорам

МЭР: альтернативы офшорам на островах Русский и Октябрьский заработают осенью

Специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области заработают в сентябре-октябре текущего года, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на вопрос, когда заработают специальные административные районы.

Орешкин добавил, что перенос компаний из офшоров в указанный зоны будет значительно облегчён.