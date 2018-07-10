В России появятся альтернативы офшорам

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МЭР: альтернативы офшорам на островах Русский и Октябрьский заработают осенью 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области заработают в сентябре-октябре текущего года, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
«Режим будет активирован в сентябре-октябре», — сказал он, отвечая на вопрос, когда заработают специальные административные районы.
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Орешкин добавил, что перенос компаний из офшоров в указанный зоны будет значительно облегчён.
«Раньше говорили о деофшоризации, любой перенос бизнеса … был сопряжен с очень высокими издержками: требовал ликвидации компании в одной юрисдикции и создания новой компании в другой юрисдикции. …сейчас создается специальный режим так называемой «международной компании», который … позволяет переносить работающую холдинговую структуру из одной юрисдикции в российскую юрисдикцию с сохранением ее активности в полном объеме…Изменения … и в налоговом законодательстве, и в валютном законодательстве просто делают этот процесс безболезненным. Никому де-факто никакие льготы не предоставляются», — добавил он.
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