Пенсионный фонд списали в утиль

Эксперты считают, что эта громоздкая организация стала крайне неэффективной

Развитие цифровых технологий неустанно идёт вперёд, и всё чаще стали подниматься вопросы по поводу актуальности работы Пенсионного фонда России . Считается, что данная структура стала громоздкой, устаревшей и неэффективной, а её функции необходимо отдать современному Федеральному казначейству

Пенсионный фонд РФ — самая крупная организация в стране по оказанию социальных и прочих значимых услуг населению. ПФР выплачивает пенсии более 40 млн граждан. С момента создания организация обросла огромным бюрократическим аппаратом, а за последние годы её работы образовался кризис. Новая же пенсионная реформа лишь подлила масла в огонь.

Так, в бюджете ПФР образовалась «дыра» в виде дефицита на сотни миллиардов рублей, которая с каждым годом становится всё больше. Вливания из госбюджета еле-еле помогают её залатать, однако общей проблемы это не решает. Исходя из официальных данных Пенсионного фонда, количество пенсионеров в России ежегодно увеличивается, а доля работающего населения стремительно сокращается. Становится неясно — откуда брать средства, чтобы выплачивать пенсии новым пенсионерам и сохранять все социально значимые обязательства.

По сути, новая реформа частично помогла Пенсионному фонду, так как количество пенсионеров будет держаться либо на прежнем уровне, либо со временем немного уменьшится, что позволит сэкономить средства и увеличить размер базовой пенсии. Согласно последним данным, к 2024 году размер базовой пенсии должен быть не менее 20 тыс. рублей.

Но, видимо, новая реформа и якобы полученная экономия сыграли с фондом злую шутку. Недавно бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов предложил упразднить ПФР, передав его функции Федеральному казначейству. Но есть ли смысл в этом предложении? Как скажется ликвидация такого огромного аппарата на простых гражданах?

Перемены к лучшему

С одной стороны, ликвидация столь огромного бюрократического аппарата — огромный плюс для граждан, так как это позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств, которые ежегодно тратятся на управление этой системы. А уже все сэкономленные средства можно будет направить на увеличение социальных выплат гражданам и прочие проекты.

Ещё один немаловажный и значительный плюс — устранение коррупционной составляющей в данной системе. Стоит вспомнить многочисленные скандалы, которые чуть ли не ежегодно всплывали в прессе. Один из самых известных — кража 1 млрд рублей, выделенного на закупку компьютеров в 2006 году. Тогда, вместо того, чтобы устроить конкурс и купить технику по минимальной цене, сотрудники договорились с коммерсантами, заплатили им втридорога, а оставшуюся разницу разделили между собой. Ещё одно громкое дело связано с квартирным скандалом, когда в 2004–2005 годах руководство Фонда заключило с департаментом инвестиционных программ строительства Москвы договоры купли-продажи квартир за счёт государственного небюджетного фонда, впоследствии передав эти квартиры сотрудникам ПФР.

Другой явный плюс — освобождение огромных площадей недвижимости и целых зданий, которые были в управлении Пенсионного фонда. Вполне возможно, что на освободившиеся площади могут претендовать представители бизнеса.

Может, лучше ничего не менять?

Но не стоит рано радоваться. Среди этих явных плюсов, есть и определённый ряд минусов, существующих при ликвидации Пенсионного фонда. Самый первый, который напрашивается: куда деть 130 тыс. сотрудников фонда? По сути, если освободить разом их всех от своих обязанностей, то лишь малая часть этих людей осядет в негосударственных фондах, основная же часть пополнит армию безработных. А это уже дополнительная нагрузка на госбюджет и работников центра занятости, так как предложений на рынке труда будет катастрофически не хватать.

Другой вопрос: сможет ли Казначейство справиться с возложенной на него обязанностью? Ведь у ведомства и так есть определённые обязательства, которые оно выполняет. Дополнительная нагрузка, которая на него ляжет, — это не только выплата пенсий, как считают многие. На данный момент у ПФР существует порядка 25 государственных функций: выплата маткапитала, социальные доплаты, ведение реестра инвалидов и многие другие. Вполне вероятно, что Казначейство не выдержит такой огромной нагрузки, и это потребует дополнительного вливания денежных средств из того же госбюджета, чтобы отрегулировать новую систему. Тогда возникает следственный вопрос: зачем ликвидировать Пенсионный фонд, который и так более-менее справляется?

И, наконец, подобная инициатива может внести неразбериху и полных хаос в новой структуре, которая будет заниматься вопросами Пенсионного фонда. А это способно спровоцировать задержку по выплатам пенсий, негативно отразиться на качестве социальных обязательств. Для создания эффективной работы новой системы необходимо будет изменить законодательные акты налаженной десятилетиями системы, что потребует больших денежных и временных затрат. Пока всё утрясётся, пройдёт много времени, а это скажется на простых гражданах.

Стоит отметить, что пока ликвидация Пенсионного фонда находится лишь на уровне предложений отдельных людей, и многочисленных сторонников у данной инициативы пока нет. Учитывая возможные минусы и последствия, лучше реформировать, а не ликвидировать Пенсионный фонд. В том, что сейчас творится в России, виноват не фонд, а те законы, которые действуют и принимаются. Естественно, работу Пенсионного фонда необходимо оптимизировать и реформировать, сокращать ненужные и нецелевые траты, делая систему более прозрачной. Но для этого нужно время. А пока, возможно, не стоит так резко рубить с плеча.