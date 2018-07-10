Минфин нашел деньги: льготы отменяются

Льготы отменяются: Минфин нашел деньги под указы президента

Минфин подготовился к оптимизации налоговых льгот, которые в 2019 году оцениваются в 3,2 трлн руб. Высвобождаемые ресурсы предлагается направить на национальные проекты в рамках майского 2018 года указа президента.

Минфин подготовился к оптимизации налоговых льгот, которые в 2019 году оцениваются в 3,2 трлн руб. Высвобождаемые ресурсы предлагается направить на национальные проекты в рамках майского 2018 года указа президента.

Во время подготовки федерального бюджета на 2019-2021 годы Минфин впервые подготовил обзор налоговых расходов бюджетной системы.

Под налоговыми расходами в настоящее время Минфин имеет ввиду, прежде всего, налоговые льготы и преференции, которые получает бизнес от государства. Общая стоимость таких льгот в 2018 году оценена в 3,1 трлн руб. С 2015 года они выросли на 63% с 1,9 трлн руб. С 2019 года по 2021 год при неизменных условиях они вырастут примерно по 100 млрд руб. в год.

Отметим, что еще в марте 2018 года Минфин оценивал размер льгот скромнее. По мартовской оценке, в 2018 году льготы составляли 2,3 трлн руб., а в 2019 году — 2,4 трлн руб.

Исследовались льготы по импортным пошлинам, НДС, налогу на прибыль организаций, имущественным и рентным налогам, а также страховые взносы.

Законодательно закрепленной методики подсчета льгот в настоящее время не существует. Методику выбирал сам Минфин из трех вариантов. Это «метод упущенных доходов», по которому оценивается сумма потерь доходов бюджета от предоставления льготы. Другой вариант — «метод восстановленных доходов». По этому варианту оценки оценивается сумма вероятного увеличения доходов бюджета в случае отмены льготы. И последний вариант — «метод эквивалентных расходов». Данный метод оценивает сумму прямых расходов бюджета в случае замены льготы трансфертом из бюджета.

Выбор варианта оценки был сделан в пользу «метода упущенных доходов», говорится в материала Минфина. Объяснение такое: «метод получил наиболее широкое признание и распространение в мировой практике за его большую надежность». Итоги подсчета были распределены по видам выше названных налогов, а также по госпрограммам и функциональной классификации расходов.

В реальном выражении дороже всего оценены льготы по НДС — 1,5 трлн руб. в 2018 году. Из отчета Минфина следует, что стоимость льгот по НДС из года в год возрастает с 1,6 трлн руб. в 2019 году до 1,8 трлн руб. в 2020 году. А в 2021 году льготы по НДС составят 1,8 трлн руб.

На втором месте по стоимости рентные налоги, прежде всего, из-за льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Льготы по рентным налогам возрастают с 720,4 млрд руб. в текущем году до 834,2 млрд руб. в 2019 году. Правда, в 2020 году вслед за завершением нефтегазового налогового маневра, налоговые льготы начинают снижаться (до 828,9 млрд руб.). В 2021 году их размер оценен в 823,2 млрд руб.

Впервые Минфин назвал и свои оценки льгот по страховым взносам. Еще в прошлом году одним из главных аргументов против пенсионной реформы тогда еще социального вице-премьера Ольги Голодец было требование навести порядок со льготами по платежам в небюджетные фонды и, прежде всего, ПФР . Как следует из оценки Минфина, размер льгот по страховым платежам оказался не настолько велик, в сравнении с бюджетным трансфертом в ПФР. В 2018 году льготы по страховым платежам оценены в 113,2 млрд руб. Но уже в 2019 году они снижаются до 43,5 млрд руб. Затем в 2020 и 2021 году оценка размера этих льгот колеблется от 45,9 млрд руб. до 48,9 млрд руб. соответственно.

Из государственного анализа льгот следует, что больше всего недоплачивают сектора ТЭК и сельхозпроизводители. Льготы на воспроизводство и использование природных ресурсов в 2018 году составили 1,2 трлн руб. В последующие годы эта оценка увеличивается до 1,3 трлн руб. в год. Стоимость льгот сельхозпроизводителям в 2018 году оценена 450,9 млрд руб. и она по оценке Минфина будет возрастать до 555,8 млрд руб. в 2021 году.

Среди территориальных программ лидером по льготам оказалась Калининградская область . Здесь льготы в 2018 году оценены в 186,9 млрд руб. и их стоимость увеличивается до 232,1 млрд руб. в 2021 году. Льготы Крыма , Дальнего Востока и Северного Кавказа существенно ниже.

Конкретных последствий для определенных налогов или налогоплательщиков по результатам сделанного анализа пока не видно. Исследование налоговых расходов Минфином представлено в правительство и Госдуму в качестве приложения к основным направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политикам. В понедельник 9 июля этот документ обсуждался на парламентских слушаниях в Госдуме. Но возможность потерять налоговые льготы лоббистов, увлеченных другими бюджетными новациями по увеличению НДС и пенсионного возраста, не заинтересовала.

Тем не менее в своих материалах Минфин уже предупредил о том, что налоговые льготы могут подвергнуться оптимизации.

«Полученные дополнительные финансовые ресурсы могут быть направлены на обеспечение реализации приоритетных направлений экономики, а также принятых во исполнение указа президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» национальных проектов», — сообщается в материалах Минфина.

Напомним, что в правительстве было подсчитано, что этот указ до 2024 года обойдется бюджету в 8 трлн руб. Из бюджетных материалов следует, что до 2021 года в Минфине уже почти 4 трлн руб. дополнительных расходов до 2021 года на нацпроекты и Фонд развития.

Оптимизацию налоговых расходов в Минфине задумали еще в 2014 году. Весь механизм подсчета был подготовлен в 2016 году и ожидалось, что первые предложения по оптимизации налоговых льгот появятся в бюджете на 2018-2020 годы.

Но накануне выборов президента эта реформа была отложена, а первый анализ появился только в начале подготовки бюджета на 2019-2021 годы.

В материалах Минфина сообщается, что «учет, сбор и представление информации о потерях доходов бюджетов бюджетной системы» пока не совершенен. Кроме того, таможенное законодательство не предполагает наличие официальной отчетности по этому вопросу. Поэтому «исчерпывающих данных по всем положениям налогового законодательства, предусматривающих предоставление налоговых льгот и освобождений» пока нет. В результате дополнительных исследований Минфин может и увеличить оценку стоимости льгот для бюджета.