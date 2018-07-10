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Аппетит к риску будет расти
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Аппетит к риску будет расти 

Прайм 2 часа назад
Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне смешанных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы, диапазон движения которых колеблется от —0,5% до 0,2%. Доходность американских 10-летних гособлигаций подросла на 4 б.п. до 2,86% в ожидании начала периода отчетности за II квартала в США, что по мере приближения будет увеличивать аппетит к риску.
При этом, российский рынок уже получает приток иностранной ликвидности из-за активной фазы дивидендного периода. На текущей неделе отсечки пройдут по следующим акциям: Лукойл, АЛРОСА, а на следующей неделе: ГМК НорНикель, Газпром и др. Благодаря этому, и еще подросшим ценам на нефть (выше $78 за баррель) последует слабое укрепление рубля. Но ближе к четвергу, когда будет опубликована инфляция в США, доллар начнет укрепление к мировым валютам. Поскольку рост инфляции даст косвенный сигнал к дальнейшему увеличению процентной ставки ФРС.
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