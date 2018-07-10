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Рынок акций: ралли продолжается
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Рынок акций: ралли продолжается 

Прайм 3 часа назад
Индекс Московской биржи замер вчера буквально в шаге от новых исторических максимумов. При этом американские рынки закрылись вчера с хорошим плюсом: Dow Jones поднялся на 1,31%, а S&P 500 — на 0,88%. Сегодня с утра фьючерсы на эти индексы торгуются около нуля, но зато растет на 0,4% нефть, немного напуганная сегодняшней забастовкой норвежских работников нефтяных скважин.
Поэтому мы ждем положительного, в пределах 0,3%, открытия российского рынка акций и обновления рекордных высот.
При этом есть все шансы на продолжение роста до конца недели. Рынок будут поддерживать прежде всего встреча Путина с Трампом, а также хороший внешний фон: в пятницу в Штатах начнет сезон отчетности и в ожидании сильных данных компаний американские бумаги пока намерены расти.
На нашем рынке спрос сосредоточен в основном в «голубых фишках», поэтому продолжаем держать в портфелях прежде всего Сбербанк, «Норникель» и «Газпром».
Спекулянтам стоит быть осторожным ближе к вечеру — не исключена небольшая коррекция из-за возможного снижения нефти, которая уже близка к сопротивлению 78,8 доллара за баррель и пока не видно поводов для пробития этого уровня.
Неожиданно сильно, на процент, укрепился вчера рубль. Пара доллар-рубль пробила поддержку 62,7, где располагалась граница краткосрочного боковика, а также нарисовала выход из «треугольника». Ближайшей целью снижения пары является отметка 61,3 руб за доллар, однако вполне возможно, что темпы роста российской валюты сегодня немного ослабнут. Впрочем, тут много зависит от притока средств в страну нерезидентов в ожидании встречи Путин-Трамп и для подготовки к завтрашнему аукциону Минфина по ОФЗ.
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