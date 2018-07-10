Рынок акций: ралли продолжается

Индекс Московской биржи замер вчера буквально в шаге от новых исторических максимумов. При этом американские рынки закрылись вчера с хорошим плюсом: Dow Jones поднялся на 1,31%, а S&P 500 — на 0,88%. Сегодня с утра фьючерсы на эти индексы торгуются около нуля, но зато растет на 0,4% нефть, немного напуганная сегодняшней забастовкой норвежских работников нефтяных скважин.

Поэтому мы ждем положительного, в пределах 0,3%, открытия российского рынка акций и обновления рекордных высот.

При этом есть все шансы на продолжение роста до конца недели. Рынок будут поддерживать прежде всего встреча Путина с Трампом, а также хороший внешний фон: в пятницу в Штатах начнет сезон отчетности и в ожидании сильных данных компаний американские бумаги пока намерены расти.

«Норникель» и «Газпром». На нашем рынке спрос сосредоточен в основном в «голубых фишках», поэтому продолжаем держать в портфелях прежде всего Сбербанк

Спекулянтам стоит быть осторожным ближе к вечеру — не исключена небольшая коррекция из-за возможного снижения нефти, которая уже близка к сопротивлению 78,8 доллара за баррель и пока не видно поводов для пробития этого уровня.