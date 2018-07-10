В первой половине дня на российском рынке будут преобладать покупки 

Во вторник утром за час до старта торгов на Московской бирже со стороны основных мировых площадок исходит умеренно позитивный внешний фон. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно: японский Nikkei 225 прибавляет 1,1%, а китайский CSI300 теряет символические 0,07%. В свою очередь, фьючерс на американский S&P500 прибавляет 0,19%.
Драйвером роста, несмотря на идущие полным ходом торговые войны между крупнейшими экономиками мира, выступает предстоящий уже в ближайшее время сезон корпоративных отчётов. Высокие темпы глобального экономического роста и налоговые реформы позволяют ожидать позитивных отчётов крупнейших компаний. По всей видимости, это позволит перегретому рынку, в первую очередь США, сделать ещё один шаг наверх. У S&P 500 коэффициент P/E составляет 24,2.
Индекс потребительских цен в КНР за июнь прибавил 1,9% г/г, в соответствии с ожиданиями. В Великобритании к 11:30 (мск) выйдут данные по сальдо торгового баланса за май (ожидается —12 млрд GBP) и промпроизводству за май (ожидается +1,9% г/г).
Основные сорта нефти утром дорожают в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $78,5, а Light — $74,3. Игроки рынка ожидают выхода ежемесячной статистики по рынку нефти от ключевых институтов. EIA представит свой Short-Term Energy Outlook уже сегодня, ОПЕК опубликует завтра. Скорее всего, в них мы увидим прогнозы роста дефицита нефти из-за проблем в Ливии, Венесуэле и, возможно, США и Иране.
Сегодня стоит обратить внимание на компании «АЛРОСА» и «Черкизово» — обе раскроют свои операционные показатели. МГТС сегодня последний день торгуется с дивидендом (по обыкновенным и привилегированным акциям прогнозная доходность составляет около 11% годовых) — это одна из топовых дивидендных бумаг на российском рынке.
Ввиду умеренно позитивного влияния внешнего фона, сегодня в первой половине дня можно рассчитывать на умеренный рост индекса МосБиржи. По итогам вечерней сессии фьючерс на индекс МосБиржи прибавил на 0,08%. На валютном рынке ожидается локальное ослабление рубля несмотря на предстоящую встречу Трампа и Путина. После публикации ЦБ РФ слабых данных по инфляционным ожиданиям инвесторы могут начать распродавать ОФЗ.