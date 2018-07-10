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В первой половине дня на российском рынке будут преобладать покупки
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В первой половине дня на российском рынке будут преобладать покупки 

Прайм 3 часа назад
Во вторник утром за час до старта торгов на Московской бирже со стороны основных мировых площадок исходит умеренно позитивный внешний фон. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно: японский Nikkei 225 прибавляет 1,1%, а китайский CSI300 теряет символические 0,07%. В свою очередь, фьючерс на американский S&P500 прибавляет 0,19%.
Драйвером роста, несмотря на идущие полным ходом торговые войны между крупнейшими экономиками мира, выступает предстоящий уже в ближайшее время сезон корпоративных отчётов. Высокие темпы глобального экономического роста и налоговые реформы позволяют ожидать позитивных отчётов крупнейших компаний. По всей видимости, это позволит перегретому рынку, в первую очередь США, сделать ещё один шаг наверх. У S&P 500 коэффициент P/E составляет 24,2.
Индекс потребительских цен в КНР за июнь прибавил 1,9% г/г, в соответствии с ожиданиями. В Великобритании к 11:30 (мск) выйдут данные по сальдо торгового баланса за май (ожидается —12 млрд GBP) и промпроизводству за май (ожидается +1,9% г/г).
Основные сорта нефти утром дорожают в пределах 0,6%. Баррель Brent стоит $78,5, а Light — $74,3. Игроки рынка ожидают выхода ежемесячной статистики по рынку нефти от ключевых институтов. EIA представит свой Short-Term Energy Outlook уже сегодня, ОПЕК опубликует завтра. Скорее всего, в них мы увидим прогнозы роста дефицита нефти из-за проблем в Ливии, Венесуэле и, возможно, США и Иране.
Сегодня стоит обратить внимание на компании «АЛРОСА» и «Черкизово» — обе раскроют свои операционные показатели. МГТС сегодня последний день торгуется с дивидендом (по обыкновенным и привилегированным акциям прогнозная доходность составляет около 11% годовых) — это одна из топовых дивидендных бумаг на российском рынке.
Ввиду умеренно позитивного влияния внешнего фона, сегодня в первой половине дня можно рассчитывать на умеренный рост индекса МосБиржи. По итогам вечерней сессии фьючерс на индекс МосБиржи прибавил на 0,08%. На валютном рынке ожидается локальное ослабление рубля несмотря на предстоящую встречу Трампа и Путина. После публикации ЦБ РФ слабых данных по инфляционным ожиданиям инвесторы могут начать распродавать ОФЗ.
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