Банк «Агророс» предложил обмен валют с помощью клиент-

Банк «Агророс» предложил своим клиентам возможность конвертировать валюты с помощью клиент-банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы конвертировать валюты через Интернет воспользовавшись клиент-банком, необходимо иметь рублевый и валютный счета, которые можно открыть в банке бесплатно.

Обмен валюты производится посредством перевода денежной суммы с одного счета на другой на основе курса, действующего на момент перевода в банке «Агророс». Валютно-обменные операции проводятся с долларами и евро.

Снять рубли и валюту можно без комиссии.

Проведение операций по конвертации валют доступно по будням с 10 до 19 часов и в субботу с 10 до 18 часов.