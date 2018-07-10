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Банк «Агророс» предложил обмен валют с помощью клиент-
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Банк «Агророс» предложил обмен валют с помощью клиент- 

Банки.ру 3 часа назад
Банк «Агророс» предложил своим клиентам возможность конвертировать валюты с помощью клиент-банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Чтобы конвертировать валюты через Интернет воспользовавшись клиент-банком, необходимо иметь рублевый и валютный счета, которые можно открыть в банке бесплатно.
Обмен валюты производится посредством перевода денежной суммы с одного счета на другой на основе курса, действующего на момент перевода в банке «Агророс». Валютно-обменные операции проводятся с долларами и евро.
Снять рубли и валюту можно без комиссии.
Проведение операций по конвертации валют доступно по будням с 10 до 19 часов и в субботу с 10 до 18 часов.
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