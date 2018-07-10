Рынки даже не думают корректироваться, возлагая надежды на визит Трампа в Европу

Грядущий визит президента США Трампа в Европу, на котором, как планируется, будут обсуждаться проблемы взаимных торговых пошлин между Америкой и Старым светом, а также встреча президентов Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля, на которую российские инвесторы возлагают особые надежды, действуют на рынки как наркотик. При полном отсутствии каких-либо значимых новостей и признаков улучшения в экономике Европы и России , биржевые индексы и там, и там упорно растут. Про американские торговые площадки даже и говорить не приходится — тамошние инвесторы, судя по всему, вообще забыли слово «коррекция». Впрочем, я бы не был так уверен, что встреча президентов США и России кардинально изменят что-то в динамике отечественной экономики. Уже сколько раз говорилось, что наши проблемы лежат значительно глубже и продиктованы не только и не столько санкциями со стороны Вашингтона и стран Запада, сколько накопившимися перекосами и негативными тенденциями внутри самой отечественной экономики.

Свежий доклад экспертов АКРА, попытавшихся оценить эффект от возможной отмены санкции, это полностью подтверждает: даже если санкции будут полностью сняты, это фактически никак не скажется на экономических показателях государства в силу того, что причины проблем лежат совершенно в иной плоскости. Тем не менее, и Россия, и Европа почему-то возлагают какие-то особые надежды на визит президента США в страны Старого света, что напоминает массовую но, как оказалось, напрасную и безответную любовь россиян к Трампу в период его предвыборной гонки. Пока же придется констатировать массовый и слабо мотивированный оптимизм на фондовых площадках всего мира. Британский FTSE100 вчера вырос на 0,92% — до 7688 п., французский САС40 поднялся на 0,42%, до уровня 5398 п., немецкий же DAX показал относительно скромные +0,38%, остановившись на уровне 12544 п.

Американские индексы при полном отсутствии весомых новостей и отчетностей открылись привычным гэпом и продолжали расти в течение всех торгов при отсутствии даже намеков на желание приостановиться, не говоря уже о хотя бы локальной коррекции. Начинающийся сезон отчетности, который, что уже стало нормой, будет хорошим для большинства компаний, чему весьма поспособствовали налоговые реформы Трампа, только подогревает аппетит инвесторов к покупкам. В итоге в ходе торговой сессии DIJA подрос до 24777 п. (+1,31%), S&P500 поднялся до 2784 п. (+0,88%), NASD COMP показал те же 0,88% роста, остановившись на 7756 п.

Нефть продолжает свой упорный поход наверх. Причины не менялись — проблемы с Ираном , чей экспорт, и в этом уже нет сомнений, будет значительно снижен под давлением США, падение отгрузок из Ливии , а также совсем неясные перспективы добычи в Венесуэле . Несмотря на то, что ОПЕК+ обещает полностью заместить выпадающую добычу в указанных странах за счет оперативного увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, эксперты опасаются превышения спроса над предложением уже в самом ближайшем будущем. В течение всего вчерашнего дня и сегодняшнего утра оба базовых сорта нефти упорно шли наверх, и вполне возможно, что скоро мы увидим очередное взятие уровня BRERNT уровня 80 долл. /барр.

Утром нефть марки BRENT стоит 78,51 долл. /барр., нефть марки WTI — 74,25 долл. / барр.

Российский рубль после заметного укрепления накануне приостановился в боковом движении. За прошедшую ночь на рынке FOREX никаких значимых событий не произошло и отечественная валюта за исключение пары резких, но кратковременных скачков волатильности, отлёживалась в «боковике». На 8:55 мск стоимость доллара составляет 62,49 руб. /долл., а евро — 73,35 руб. /евро.