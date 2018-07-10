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Рынки нацелены на рост
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Рынки нацелены на рост 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Во вторник, 10 июля, внешний фон остается умеренно позитивным. Азиатские фондовые индексы продвинулись вперед. Перед этим американские фондовые бенчмарки подтянулись наверх.
Торговый конфликт между США и КНР, а также все, что с ним связано, в отсутствие новостей об эскалации отошли на второй план. Инвесторы сфокусировались на отчетностях, макростатистике, ожидая положительной динамики показателей. Также участники рынков готовятся к новым заявлениям президента Дональда Трампа, который едет в Европу. На 16 июля запланирована встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки, что говорит о снижении геополитической напряженности между странами. Таким образом, российский рынок акций остается при дополнительной поддержке. Следующая цель по индексу МосБиржи — 2400 п.
Между тем рубль вышел в диапазон 62.5-63 руб. /$ в рамках общих тенденций в валютах развивающихся стран по отношению к доллару США. Тем не менее очень много факторов играет против значительного укрепления национальной валюты. Предположительно около отметки 62 руб. /$ рубль притормозит.
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