Рынки нацелены на рост

Во вторник, 10 июля, внешний фон остается умеренно позитивным. Азиатские фондовые индексы продвинулись вперед. Перед этим американские фондовые бенчмарки подтянулись наверх.

Торговый конфликт между США КНР , а также все, что с ним связано, в отсутствие новостей об эскалации отошли на второй план. Инвесторы сфокусировались на отчетностях, макростатистике, ожидая положительной динамики показателей. Также участники рынков готовятся к новым заявлениям президента Дональда Трампа , который едет в Европу. На 16 июля запланирована встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина Хельсинки , что говорит о снижении геополитической напряженности между странами. Таким образом, российский рынок акций остается при дополнительной поддержке. Следующая цель по индексу МосБиржи — 2400 п.

Между тем рубль вышел в диапазон 62.5-63 руб. /$ в рамках общих тенденций в валютах развивающихся стран по отношению к доллару США. Тем не менее очень много факторов играет против значительного укрепления национальной валюты. Предположительно около отметки 62 руб. /$ рубль притормозит.