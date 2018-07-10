Эксперт оценил заявления депутата Рады об «убийстве страны» повышением цен на газ

«Цены на газ могут стать серьёзным ударом по населению Украины в целом, потому что речь идёт именно о тех категориях потребителей газа, для которых международные финансовые институты требуют вывести цены на рыночный уровень. Сейчас они находятся ниже уровня цен для промышленности, притом что за последние несколько лет были увеличены, если считать в гривнах, практически в десять раз. Европейского уровня они, даже в случае повышения, не достигнут. Если Украина откажется повышать цены на газ, то прекратится помощь от финансовых институтов. Потому что, например, у МВФ это одно из условий для предоставления дальнейших кредитов», — объяснил эксперт.

Ранее Рабинович, комментируя повышение цен на газ на Украине, заявил, что таким образом происходит «убийство страны». Депутат добавил, что после оплаты коммунальных услуг у украинцев не остаётся средств для нормального существования.