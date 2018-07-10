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Кабмин одобрил проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торговом сотрудничестве
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Кабмин одобрил проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торговом сотрудничестве 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщается на сайте кабмина.
Целью документа является формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес.
В соответствии с национальным законодательством сторонв будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами государств сторон.
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