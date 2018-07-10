В Верховной раде Украины назвали повышение цен на газ убийством страны 

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что повышение цен на газ для украинского населения — это убийство страны.
Рабинович рассказал, что в различных европейских СМИ, сравнивших цены на газ на Украине и в Европе, призывают Киев повысить эти цены. При этом депутат отметил, что при сравнении не учитывалась покупательная способность населения.
«И рассказывают, что нам еще надо повышать, чтобы была такая, как в Италии, Англии. Это бредятина полная, вранье и убийство страны», — заявил Рабинович.
По его словам, на Украине на самом деле «самый дорогой, экстрадорогой» по отношению к зарплате газ. Он подчеркнул, что ни в одной стране в мире нет таких высоких затрат на газ.
В начале февраля 2018 года МВФ назвал условия для выдачи Украине очередного транша в размере $2 млрд В их числе было значительное повышение цен на газ, а также принятие закона об антикоррупционном суде, который был принят 7 июня.