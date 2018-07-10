В Верховной раде Украины назвали повышение цен на газ убийством страны

Рабинович рассказал, что в различных европейских СМИ, сравнивших цены на газ на Украине и в Европе, призывают Киев повысить эти цены. При этом депутат отметил, что при сравнении не учитывалась покупательная способность населения.

«И рассказывают, что нам еще надо повышать, чтобы была такая, как в Италии Англии . Это бредятина полная, вранье и убийство страны», — заявил Рабинович.

По его словам, на Украине на самом деле «самый дорогой, экстрадорогой» по отношению к зарплате газ. Он подчеркнул, что ни в одной стране в мире нет таких высоких затрат на газ.