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66 тысяч рублей — за «квадрат». В Югре подорожала «вторичка»
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66 тысяч рублей — за «квадрат». В Югре подорожала «вторичка» 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
ХМАО вошел в ТОП-10 регионов страны с самым большим ростом цены на вторичное жилье по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом сообщает аналитики компании Domofond.ru.
В среднем рост стоимости вторички по стране составил 1,2% по сравнению с уровнем второго полугодия 2017 года. В Югре квартиры и дома подорожали на 3,2% процента. Это шестой показатель в рейтинге. Лидеры по динамике роста цен Тыва, Амурская область и Татарстан.
Наибольшее снижение средней стоимости кв. метра вторички эксперты зафиксировали на Сахалине, в Северной Осетии и Калининградской области. Правда, снижения эти незначительны — в пределах 1,5%.
Средняя цена за квадратный метр «вторички» в округе — почти 66 тысяч рублей. Тогда как в среднем по России — около 60 тысяч рублей. Дороже чем в Югре вторичное жилье можно купить только в 5 регионах страны.
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