Рубль продолжил демонстрировать «отвязанность» от нефти, укрепившись против нее

Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели торговался с повышением. Основные резервные валюты обновляли минимумы против рубля за 1-1,5 месяца на фоне попыток рынка нефти вернуться к ключевому уровню 80 долларов за баррель.

США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако нефтяные «быки» не справились, и в середине недели котировки обвалились в район 73 долларов, что придавило, хотя и не сильно, курс рубля. поддержка российской валюте приходила от продаж валюты российскими компаниями-экспортерами под выплату дивидендов, а также — с геополитического фронта — по мере приближения хельсинского саммита лидеров РФ

В целом же, «американец» по итогам рабочей недели вечером в пятницу снижался на 60 копеек до 62,35 рубля, а евро — на 1,3 рубля до 72,8 рубля. Рублевая цена нефти на неделе сползала ниже 4,6 тысячи за баррель после неудавшихся попыток выйти на отметку 5 тысяч.

Рубль скорректировал перепроданность против нефти

Рубль начал торговую неделю ростом к основным резервным валютам вслед за нефтью. Рынок «черного золота» реагировал на риски сбоев нефтяных поставок из Ливии . Национальная компания этой страны NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зуетина и Харига. Добыча нефти в Ливии грозила сократиться на 850 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, канадское предприятие Syncrude, которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, до конца июля приостановило работу из-за аварии.

Рост стоимости нефти в район 80 долларов поддерживался рисками снижения добычи энергоресурсов в Норвегии . Почти 700 членов норвежского профсоюза работников нефтегазовой отрасли во вторник начали забастовку, не договорившись с ассоциацией работодателей о повышении зарплаты. По словам представителей профсоюза, на следующей неделе к забастовке могут присоединиться еще 900 человек, если до того момента стороны не придут к договоренностям. В этом случае забастовка затронет уже 20 объектов на шельфе.

Компания Royal Dutch Shell из-за забастовки остановила добычу на своем месторождении Knarr в норвежском секторе Северного моря. Объем добычи на месторождении составляет 3,8 тысячи кубометров нефти в день.

Однако попытки рынка нефти вернуться к заветным 80 долларам резко оборвались атакой «медведей», продавивших в среду черное золото в район 73 долларов за баррель по марке Brent (около 7% дневного падения).

Причиной этого стали несколько событий. Так, ливийская национальная нефтяная компания National Oil в среду заявила о снятии режима чрезвычайного положения в отношении восточных нефтяных портов страны после того, как контроль над ними вновь был передан компании. Страна может вернуть на рынок нефти около 700 тысяч баррелей в сутки. Отчеты о росте добычи нефти в Саудовской Аравии и США добавляли давления на нефть.

Свой вклад вносили и риски развития торговых войн из-за новых инициатив США против китайского экспорта, которые могут понизить деловую активность мировой экономики и соответственно — спрос на ресурсы.

Однако рубль продолжил демонстрировать «отвязанность» от нефти. Как не рос он соответственно нефти при ее удорожании в район 80 долларов, так и не падал он так же активно вслед за нефтью, провалившейся затем в район 73 долларов.

В итоге рублевая цена барреля «черного золота» сорта Brent скатилась в район 4,6 тысяч с почти 5 тысяч, которые она пыталась завоевать на этой неделе. Таким образом, перепроданность рубля была частично снята.

Возможно, что рубль обрел уверенность на фоне ожидания снижения геополитических рисков в преддверии саммита Путина и Трампа в Хельсинки , намеченного на понедельник.

Прогнозы

Скорее всего, сам факт встречи лидеров России и США вызовет позитивную эмоциональную реакцию российских рынков вообще и валютного, в частности. Рубль может побороться за уровень 62 против доллара и опять уйти на полуторамесячный максимум.

Однако укрепление рубля не будет безоблачным и легким. Первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов заявил на неделе о том, что бюджетное правило Минфина не позволит курсу рубля укрепиться до 30 с небольшим против доллара, даже если цена нефти снова вырастет до 100 долларов за баррель, и министерство не видит оснований смягчать это правило, добавил министр.

В то же время, Минфин РФ смог вернуть интерес к размещаемым ОФЗ, и это дополнительный аргумент в пользу крепости рубля. Ведомство на аукционе в среду разместило в полном объеме ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 111,3 миллиарда.