Ещё
Рубль продолжил демонстрировать «отвязанность» от нефти, укрепившись против нее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль продолжил демонстрировать «отвязанность» от нефти, укрепившись против нее 

Прайм 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели торговался с повышением. Основные резервные валюты обновляли минимумы против рубля за 1-1,5 месяца на фоне попыток рынка нефти вернуться к ключевому уровню 80 долларов за баррель.
Однако нефтяные «быки» не справились, и в середине недели котировки обвалились в район 73 долларов, что придавило, хотя и не сильно, курс рубля. поддержка российской валюте приходила от продаж валюты российскими компаниями-экспортерами под выплату дивидендов, а также — с геополитического фронта — по мере приближения хельсинского саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В целом же, «американец» по итогам рабочей недели вечером в пятницу снижался на 60 копеек до 62,35 рубля, а евро — на 1,3 рубля до 72,8 рубля. Рублевая цена нефти на неделе сползала ниже 4,6 тысячи за баррель после неудавшихся попыток выйти на отметку 5 тысяч.
Рубль скорректировал перепроданность против нефти
Рубль начал торговую неделю ростом к основным резервным валютам вслед за нефтью. Рынок «черного золота» реагировал на риски сбоев нефтяных поставок из Ливии. Национальная компания этой страны NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зуетина и Харига. Добыча нефти в Ливии грозила сократиться на 850 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, канадское предприятие Syncrude, которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, до конца июля приостановило работу из-за аварии.
Рост стоимости нефти в район 80 долларов поддерживался рисками снижения добычи энергоресурсов в Норвегии. Почти 700 членов норвежского профсоюза работников нефтегазовой отрасли во вторник начали забастовку, не договорившись с ассоциацией работодателей о повышении зарплаты. По словам представителей профсоюза, на следующей неделе к забастовке могут присоединиться еще 900 человек, если до того момента стороны не придут к договоренностям. В этом случае забастовка затронет уже 20 объектов на шельфе.
Компания Royal Dutch Shell из-за забастовки остановила добычу на своем месторождении Knarr в норвежском секторе Северного моря. Объем добычи на месторождении составляет 3,8 тысячи кубометров нефти в день.
Однако попытки рынка нефти вернуться к заветным 80 долларам резко оборвались атакой «медведей», продавивших в среду черное золото в район 73 долларов за баррель по марке Brent (около 7% дневного падения).
Причиной этого стали несколько событий. Так, ливийская национальная нефтяная компания National Oil в среду заявила о снятии режима чрезвычайного положения в отношении восточных нефтяных портов страны после того, как контроль над ними вновь был передан компании. Страна может вернуть на рынок нефти около 700 тысяч баррелей в сутки. Отчеты о росте добычи нефти в Саудовской Аравии и США добавляли давления на нефть.
Свой вклад вносили и риски развития торговых войн из-за новых инициатив США против китайского экспорта, которые могут понизить деловую активность мировой экономики и соответственно — спрос на ресурсы.
Однако рубль продолжил демонстрировать «отвязанность» от нефти. Как не рос он соответственно нефти при ее удорожании в район 80 долларов, так и не падал он так же активно вслед за нефтью, провалившейся затем в район 73 долларов.
В итоге рублевая цена барреля «черного золота» сорта Brent скатилась в район 4,6 тысяч с почти 5 тысяч, которые она пыталась завоевать на этой неделе. Таким образом, перепроданность рубля была частично снята.
Возможно, что рубль обрел уверенность на фоне ожидания снижения геополитических рисков в преддверии саммита Путина и Трампа в Хельсинки, намеченного на понедельник.
Прогнозы
Скорее всего, сам факт встречи лидеров России и США вызовет позитивную эмоциональную реакцию российских рынков вообще и валютного, в частности. Рубль может побороться за уровень 62 против доллара и опять уйти на полуторамесячный максимум.
Однако укрепление рубля не будет безоблачным и легким. Первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов заявил на неделе о том, что бюджетное правило Минфина не позволит курсу рубля укрепиться до 30 с небольшим против доллара, даже если цена нефти снова вырастет до 100 долларов за баррель, и министерство не видит оснований смягчать это правило, добавил министр.
В то же время, Минфин РФ смог вернуть интерес к размещаемым ОФЗ, и это дополнительный аргумент в пользу крепости рубля. Ведомство на аукционе в среду разместило в полном объеме ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 111,3 миллиарда.
Прайм: последние новости
Роспотребнадзор обязал производителей писать о заменителях молочного жира на упаковках Порошенко заявил, что "Северный поток-2" "ослабляет Украину" и призвал его остановить Строительство с участием России второго энергоблока АЭС "Руппур" началось в Бангладеш
Комментарии  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже774
Кадыров оправдался за казнь чеченок49
Крым оказался на грани природной катастрофы295
Сердюков женился на Васильевой547
Киевляне в ужасе от странных меток в домах53
Новости партнеров
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение