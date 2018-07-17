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Жилье в Китае дорожает рекордными темпами
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Жилье в Китае дорожает рекордными темпами 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Цены на жилье в Китае в июне выросли самыми быстрыми темпами за 21 месяц. И это при учете того, что правительство активизировало кампанию против спекуляций с недвижимостью.
Фото: Pxhere
Цены на квартиры в новых домах в 70 городах, за рынком которых следит правительство, выросли на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют на данные Национального бюро статистики. В мае рост составил 0,8%. Таким образом, темпы роста ускоряются четвертый месяц подряд.
Цены на жилье выросли в 63 из 70 городов в июне, по сравнению с 61 в мае.
Рост цен набирает обороты, несмотря на то, что власти уже два года проводят кампанию, направленную на то, чтобы снизить активность на рынке жилья. Для этого руководство страны постоянно ужесточает требования к застройщикам. Так в конце июня власти объявили о шестимесячной кампании против спекуляций с недвижимостью в 30 городах, ужесточили согласования по кредитам на реконструкцию старого жилья и рассмотрели дальнейшее ограничение реструктуризации девелоперских краткосрочных займов.
«Цены на жилье по-прежнему будут расти в этом году, в то время как продажи в течение года, скорее всего, немного снизится по сравнению с прошлым годом», — сказал аналитик JPMorgan Chase & Co. Райан Ли.
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