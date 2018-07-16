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Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8%
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Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8% 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Темпы роста экономики Китая по итогам первого полугодия составили 6,8%, объем ВВП за этот период достиг 41,896 трлн юаней ($6,54 трлн). Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.
Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление динамики ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году — 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста снизились до 7,7%, в 2014 году — до 7,3%, а в 2015 году — до 6,9%. В 2016 году они составили 6,7%, однако в прошлом году вновь повысились до 6,9%.
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