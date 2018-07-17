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Индекс Ли Кэцяна не показывает замедления роста в Китае
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Индекс Ли Кэцяна не показывает замедления роста в Китае 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». В то время как официальные данные по ВВП Китая указали на умеренное замедление экономического роста, два из основных компонентов так называемого индекса Ли Кэцяна (грузооборот и производство электроэнергии) выросли более чем на 10% за год по 31 мая, пишет Asia Times.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
Премьер госсовета КНР Ли Кэцян, который, как сообщалось, ранее критиковал официальную статистику по росту ВВП, создал неофициальный индикатор состояния китайской экономики. Индекс Ли Кэцяна отражает динамику потребления электроэнергии, грузовых железнодорожных перевозок и новых кредитов, выданных банками.
В настоящее время этот индикатор не указывает на замедление роста в Китае.
Китайские банки в июне значительно увеличили объемы кредитования по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку регуляторы наращивают поддержку экономики. По данным Народного банка Китая, объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте составил в прошлом месяце 1,84 трлн юаней по сравнению с 1,15 трлн юаней в мае.
Как сообщали «Вести. Экономика», опубликованные в понедельник данные показали, что ВВП Китая во II квартале вырос на 6,7%. Темпы роста совпали с прогнозом, но были минимальными с 2016 года.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] Ссылки по теме
Темпы роста ВВП Китая и объем инвестиций обгоняют прогнозы Объемы кредитования в Китае резко выросли в июне Caixin: PMI КНР в сфере услуг — лучший за 4 месяца
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В I квартале был зафиксирован рост ВВП на 6,8%.
В годовом исчислении рост государственных инвестиций в инфраструктуру, который состоит из расходов на строительство дорог, железных дорог и других общественных объектов (кроме электроэнергии, отопления, газа и водоснабжения), замедлился до 7,3% в первые шесть месяцев с 9,4% в первые пять месяцев года. Замедление наблюдается шестой месяц подряд.
Несмотря на резкое замедление инвестиций в инфраструктуру, темпы роста ВВП снизились всего на 0,1 пункта. Как отмечает Caixin, это указывает на позитивные структурные изменения в экономике.
Аналитики связывают замедление роста инвестиций в инфраструктуру с усилиями Пекина по снижению долга местных властей, а также с национальной кампанией по сокращению использования заемных средств, которая вынудила банки вернуть забалансовые кредиты обратно на свои балансы.
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