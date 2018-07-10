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В Конгресс США внесен законопроект по «Северному потоку-2»
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В конгрессе США предлагают изучить последствия строительства «Северного потока — 2» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: nord-stream2
В конгресс США внесён законопроект, обязывающий госсекретаря, министра финансов и директора Национальной разведки США подготовить доклады в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».
«Российская Федерация выступает с инициативой строительства газопровода «Северный поток — 2», который напрямую свяжет Россию и Германию. Осуществление данного проекта позволило бы удовлетворить растущую потребность Европы в энергоносителях, но в то же время увеличило бы зависимость Европы от российских поставок газа, а также имело бы дестабилизирующий эффект для правительства Украины в случае, если Украина в результате строительства «Северного потока — 2» лишится доходов от газового транзита», — утверждается в законопроекте.
А потому, подчёркивается в документе, США должны продолжать выступать против реализации «Северного потока — 2» на территории Европы, а также предпринять «дипломатические меры» для пресечения строительства подобных газопроводов.
В частности, в случае одобрения законопроекта, директору Национальной разведки США предстоит подготовить доклад о том, как строительство газопровода повлияет на энергетическую безопасность ЕС, а также какое воздействие реализация «Северного потока — 2» окажет на интересы Соединённых Штатов и Украины.
Инициаторами проекта выступили демократ Деннис Хек и республиканец Тед По.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Соединённые Штаты пытаются убедить ЕС отказаться от «Северного потока — 2».
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Комментарии3  Ещё 4 источника 
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