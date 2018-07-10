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В России могут ввести акцизы на парфюм и косметику
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В России могут ввести акцизы на парфюм и косметику 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министерство здравоохранения России поддержало законопроект Министерства финансов о введении акцизов для парфюмерно-косметической продукции с 2019 года, пишет газета «Известия».
В частности, со следующего года предлагается взимать налог в 523 рубля за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта. Однако изготовитель сможет получить налоговый вычет после того, как с помощью документов подтвердит, что сырье использовали на заводе. Это позволит производителям фактически не платить акциз.
По мнению ведомства, такая мера не повысит цены на парфюм и косметику. В то же время сократится изготовление суррогатов.
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