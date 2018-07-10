В России хотят ввести акцизы для парфюма и косметики — мнение эксперта

Министерство финансов РФ хочет ввести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметических изделий. По информации «Известий» размер сбора — 523 рублей за литр безводного спирта. В то же время литр денатурированного сырья будет облагаться налогом в 107 рублей. При этом производители смогут рассчитывать на налоговый вычет, если докажут целевое использование продукции.

Авторы этой инициативы указывают, что такие меры приведут к сокращению нелегального производства суррогатного алкоголя. В то же время эксперты опасаются повышения цен на парфюмерию. По мнению профессора Павла Медведева, на фоне снижения покупательной способности населения все больше россиян вынуждены будут отказаться от подобных трат. В итоге пострадает вся отрасль, а производители уволят часть сотрудников.

Также косвенные налоги для отечественных изготовителей приведут к тому, что выиграет только импортная продукция. А рынок нелегального алкоголя легко обойдет такие запреты, уверены специалисты.

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