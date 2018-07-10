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Одобрен проект соглашения стран Каспия
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Одобрен проект соглашения стран Каспия 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Кабмин одобрил проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.
Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, цель соглашения — формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес.
Соглашением предусматривается содействие сторон эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов, обмену опытом по созданию и развитию особых, специальных, свободных экономических зон. Отмечается, что соглашение также будет способствовать взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон.
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