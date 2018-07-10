Одобрен проект соглашения стран Каспия

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика» Кабмин одобрил проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым , опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, цель соглашения — формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес.

Соглашением предусматривается содействие сторон эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов, обмену опытом по созданию и развитию особых, специальных, свободных экономических зон. Отмечается, что соглашение также будет способствовать взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон.