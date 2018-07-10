Автомобильный транзит из России в Болгарию освободили от разрешений

"Одобрен проект соглашения о внесении изменений в соглашение 1995 года, которыми предусматривается осуществление транзитных перевозок без разрешений", — отмечается в пояснительной записке к документу, подготовленным Минтрансом

Как ожидается, соглашение позволит российским перевозчикам расширить географию автомобильных перевозок по территории Болгарии в направлении других европейских стран и будет способствовать эффективности их работы.