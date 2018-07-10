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Автомобильный транзит из России в Болгарию освободили от разрешений
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Автомобильный транзит из России в Болгарию освободили от разрешений 

Российская Газета 50 минут назад
Правительство России одобрило проект соглашения о внесении изменений в соглашение между РФ и Болгарией о международном автомобильном сообщении. Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева об этом опубликовано сегодня на официальном сайте правительства.
"Одобрен проект соглашения о внесении изменений в соглашение 1995 года, которыми предусматривается осуществление транзитных перевозок без разрешений", — отмечается в пояснительной записке к документу, подготовленным Минтрансом.
Как ожидается, соглашение позволит российским перевозчикам расширить географию автомобильных перевозок по территории Болгарии в направлении других европейских стран и будет способствовать эффективности их работы.
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