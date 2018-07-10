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В ОАЭ защитили ОПЕК от критики Трампа
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В ОАЭ защитили ОПЕК от критики Трампа 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК делает все для поддержания нефтяного рынка. Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом аль-Мазруи ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который призвал ОПЕК увеличить добычу нефти и делать как можно больше для балансировки рынка.
"Несправедливо говорить, что ОПЕК не выполняет свою роль. Есть вещи, которые нам неподконтрольны, — геополитика, а также объем добычи сланцевой нефти и канадских песков", — сказал Сухейль аль-Мазруи.
Он также отметил, что картель всегда прислушивается к крупным странам-потребителям.
Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что Трамп своим призывом к увеличению добычи нефти оскорбил ОПЕК.
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