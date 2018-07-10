В ОАЭ защитили ОПЕК от критики Трампа

Таким образом аль-Мазруи ответил на заявление президента США Дональда Трампа , который призвал ОПЕК увеличить добычу нефти и делать как можно больше для балансировки рынка.

"Несправедливо говорить, что ОПЕК не выполняет свою роль. Есть вещи, которые нам неподконтрольны, — геополитика, а также объем добычи сланцевой нефти и канадских песков", — сказал Сухейль аль-Мазруи.

Он также отметил, что картель всегда прислушивается к крупным странам-потребителям.