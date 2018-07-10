Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК делает достаточно для нефтяного рынка

Аль-Мазруи в ответ на предложение прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа делать больше для рынка нефти заявил, что ОПЕК делает достаточно, в то время как объем добычи нефти снижается в таких местах, как Венесуэла

"Несправедливо говорить, что ОПЕК не выполняет свою роль", — заявил аль-Мазруи. «Есть вещи, которые находятся за пределами нашего контроля, геополитика, а также какой объем добычи поступает из сланцевой нефти и канадских песков», — приводит его слова агентство.

Индия. Министр отметил, что ОПЕК всегда слушает больших стран-потребителей, как США, Китай

Президент США Дональд Трамп в ночь на 5 июля сообщил в Twitter, что ОПЕК, определяя цены на нефть, способствует росту цен на бензин, и призвал организацию снизить их. Еще раньше в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также в Twitter призывал страны ОПЕК увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сдерживать цены на это сырье.