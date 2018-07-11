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Меркель ответила на обвинения Трампа в зависимости от РФ
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Меркель ответила на обвинения Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО отвергла критику президента США Дональда Трампа, который назвал ФРГ заложником России из-за «Северного потока — 2»; глава немецкого правительства указала, что Германия проводит самостоятельную политику.
«Хорошо, что Германия может проводить самостоятельную политику», — передает ее слова ТАСС.
Между тем, СМИ со ссылкой на Белый дом заявляют, что Трамп в среду проведет закрытую для прессы встречу с Ангелой Меркель. Их переговоры состоятся в 15.15 (16.15 мск). Будет обсуждаться «энергетическая зависимость Германии от России», передает РИА «Новости».
После этого Трамп переговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, эта встреча состоится в 16.00. Обе встречи никак не будут освещены в СМИ.
В среду Трамп назвал несправедливым, что Вашингтону приходится защищать Германию, полностью «контролируемую» Россией через поставки газа.
На прошлой неделе американский лидер также выступил с критикой позиции Германии, которая, по его словам, «хочет защититься» от России, но вместе с тем «платит ей миллиарды долларов за газ и нефть».
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