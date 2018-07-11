Меркель ответила на обвинения Трампа в зависимости от РФ

Меркель ответила на обвинения Трампа

«Хорошо, что Германия может проводить самостоятельную политику», — передает ее слова ТАСС.

Между тем, СМИ со ссылкой на Белый дом заявляют, что Трамп в среду проведет закрытую для прессы встречу с Ангелой Меркель . Их переговоры состоятся в 15.15 (16.15 мск). Будет обсуждаться «энергетическая зависимость Германии от России», передает РИА «Новости»

После этого Трамп переговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном , эта встреча состоится в 16.00. Обе встречи никак не будут освещены в СМИ.

В среду Трамп назвал несправедливым, что Вашингтону приходится защищать Германию, полностью «контролируемую» Россией через поставки газа.

На прошлой неделе американский лидер также выступил с критикой позиции Германии, которая, по его словам, «хочет защититься» от России, но вместе с тем «платит ей миллиарды долларов за газ и нефть».