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В России вводят новый акциз
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В России вводят новый акциз 

Рамблер 14 часов назад
Минздрав поддержал законопроект Минфина, вводящий акциз для парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. Об этом пишут «Известия».
В документе предлагается взимать 523 рубля налога за один литр безводного спирта и 107 рублей за один литр денатурированного спирта. Производители смогут получить налоговый вычет на сумму акциза, если документально подтвердят, что сырье было использовано именно для изготовления парфюмерии.
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В Минздраве пояснили, что нововведение позволит производителям парфюмерии «фактически не платить акциз», но ударит по изготовителям нелегальной алкогольной продукции, которые покупают этиловый спирт якобы для парфюмерно-косметических средств. Нелегальным производствам придется платить высокий акциз, что сделает их бизнес невыгодным.
Власти рассчитывают, что в итоге производство суррогатов в стране сократится. В Минздраве отметили, что большинство алкогольных отравлений с летальным исходом — это острые отравления этанолом.
В Российской парфюмерно-косметической ассоциации «Известиям» заявили, что акциз может привести к росту цен как минимум в 1,5 раза. По мнению организации, новые требования окажутся непосильными для большинства парфюмерно-косметических заводов. Если акциз будет введен, предприятиям придется увеличить оборотный капитал в несколько раз. Все это может привести к сокращению рабочих мест, закрытию заводов и переориентации россиян на импортную продукцию.
В 2016 году в Иркутске поддельным (содержащим метиловый спирт вместо этилового) концентратом для ванн «Боярышник» отравились более 120 человек, 78 из них погибли. В городе ввели чрезвычайное положение и на время запретили продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить ограничения на продажу бытовой спиртосодержащей продукции.
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