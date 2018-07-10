В России вводят новый акциз

Минздрав поддержал законопроект Минфина , вводящий акциз для парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. Об этом пишут «Известия»

В документе предлагается взимать 523 рубля налога за один литр безводного спирта и 107 рублей за один литр денатурированного спирта. Производители смогут получить налоговый вычет на сумму акциза, если документально подтвердят, что сырье было использовано именно для изготовления парфюмерии.

В Минздраве пояснили, что нововведение позволит производителям парфюмерии «фактически не платить акциз», но ударит по изготовителям нелегальной алкогольной продукции, которые покупают этиловый спирт якобы для парфюмерно-косметических средств. Нелегальным производствам придется платить высокий акциз, что сделает их бизнес невыгодным.

Власти рассчитывают, что в итоге производство суррогатов в стране сократится. В Минздраве отметили, что большинство алкогольных отравлений с летальным исходом — это острые отравления этанолом.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации «Известиям» заявили, что акциз может привести к росту цен как минимум в 1,5 раза. По мнению организации, новые требования окажутся непосильными для большинства парфюмерно-косметических заводов. Если акциз будет введен, предприятиям придется увеличить оборотный капитал в несколько раз. Все это может привести к сокращению рабочих мест, закрытию заводов и переориентации россиян на импортную продукцию.