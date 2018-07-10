Депутат Рады Украины назвал повышение цен на газ «убийством страны»

Об этом он рассказал в эфире своей передачи на телеканале «112 Украина».

«Я вчера анализировал цифры, которые дали европейские серьёзные издания по ценам на газ в Европе и у нас. Я заметил интереснейшую тенденцию, они приводят стоимость европейского газа, не учитывая покупательскую способность населения. Рассказывают, что нам надо ещё повышать (цену на газ. — RT), чтобы была такая, как в Италии , в Англии , — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас… не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», — указал он.

Рабинович добавил, что после оплаты коммунальных услуг у украинцев не остаётся средств для нормального существования.