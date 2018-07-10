Депутат Рады Украины назвал повышение цен на газ «убийством страны» 

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя повышение цен на газ на Украине, заявил, что таким образом происходит «убийство страны».
Об этом он рассказал в эфире своей передачи на телеканале «112 Украина».
«Я вчера анализировал цифры, которые дали европейские серьёзные издания по ценам на газ в Европе и у нас. Я заметил интереснейшую тенденцию, они приводят стоимость европейского газа, не учитывая покупательскую способность населения. Рассказывают, что нам надо ещё повышать (цену на газ. — RT), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас… не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», — указал он.
Рабинович добавил, что после оплаты коммунальных услуг у украинцев не остаётся средств для нормального существования.
Ранее украинский парламентарий Юрий Бойко, лидер «Оппозиционного блока» заявил, что повышение цен на газ по требованию Международного валютного фонда (МВФ) может привести к социальным потрясениям в стране.
12 июня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН оценил данное заявление Порошенко.