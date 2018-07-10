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Депутат Рады Украины назвал повышение цен на газ «убийством страны»
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Депутат Рады Украины назвал повышение цен на газ «убийством страны» 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя повышение цен на газ на Украине, заявил, что таким образом происходит «убийство страны».
Об этом он рассказал в эфире своей передачи на телеканале «112 Украина».
«Я вчера анализировал цифры, которые дали европейские серьёзные издания по ценам на газ в Европе и у нас. Я заметил интереснейшую тенденцию, они приводят стоимость европейского газа, не учитывая покупательскую способность населения. Рассказывают, что нам надо ещё повышать (цену на газ. — RT), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас… не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», — указал он.
Рабинович добавил, что после оплаты коммунальных услуг у украинцев не остаётся средств для нормального существования.
Ранее украинский парламентарий Юрий Бойко, лидер «Оппозиционного блока» заявил, что повышение цен на газ по требованию Международного валютного фонда (МВФ) может привести к социальным потрясениям в стране.
12 июня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН оценил данное заявление Порошенко.
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