Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, IT и второстепенных товаров и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Pretium Resources Inc (TO:PVG), которые подорожали на 1,55 п. (14,60%), закрывшись на отметке в 12,17. Котировки Precision Drilling Corp (TO:PD) выросли на 0,30 п. (6,76%), завершив торги на уровне 4,74. Бумаги First Quantum Minerals Ltd (TO:FM) выросли в цене на 1,14 п. (6,04%), закрывшись на отметке 20,00.

Лидерами падения стали акции Endeavour Mining Corp (TO:EDV), цена которых упала на 0,740 п. (3,06%), завершив сессию на отметке 23,450. Акции NovaGold Resources Inc (TO:NG) поднялись на 0,15 п. (2,52%), закрывшись на уровне 5,81, а Guyana Goldfields Inc (TO:GUY) снизились в цене на 0,110 п. (2,20%) и завершили торги на отметке 4,890.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (623) превысило количество закрывшихся в минусе (449), а котировки 135 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 0,99% до отметки 13.31.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,22%, или 2,70, достигнув отметки $1.258,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,30%, или 0,22, до $74,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,48%, или 1,14, до отметки $78,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,21% до 0,7624, а котировки CAD/EUR упали на 0,26%, достигнув отметки 0,6489.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 93,81.