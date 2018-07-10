Глава NOC: добыча нефти в Ливии продолжит снижаться

Фото: Hamza Turkia/Xinhua

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Председатель Национальной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла заявил о вероятности сокращения объемов экспорта ливийской нефти на мировые рынки. Политический хаос, который сохраняется в Ливии с момента интервенции США и стран НАТО в 2011 г., продолжает сказываться на показателях добычи и экспорта нефти в этой североафриканской стране. В интервью, опубликованном на официальной странице NOC в соцсети Facebook Мустафа Саналла отметил, что из-за утраты контроля над нефтеналивными терминалами в восточной Ливии объемы добычи и экспорта в целом в Ливии будут сокращаться. «Сегодня объем нашей нефтедобычи составляет 527 тыс. баррелей в сутки. Завтра этот показатель будет ниже, а послезавтра — еще ниже. Он будет снижаться и снижаться». После войны 2011 г. Ливия остается расколотой на несколько частей, на территории страны действуют несколько правительств, различные военизированные и террористические группировки. В июне 2018 г. силы Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара установили контроль над портами Рас-Лануф и Эс-Сидр. Экспортная мощность нефтеналивных терминалов составляет примерно 800 тыс. баррелей в сутки.

Карта: Petroleum Economist

Ряд экспертов ранее высказывали мнение о том, что в ближайшие годы на фоне сохранения политической раздробленности Ливия будет продолжать использоваться как убежище для террористических группировок, а также как отправной пункт для их проникновения в Европу и осуществления терактов в европейских городах. Еще одним сценарием развития событий может стать увеличение объемов «серого» экспорта ливийской нефти в ближайшее время. Представители Ливийской национальной армии ранее заявили о том, что контроль над нефтяной инфраструктурой портов передан параллельной структуре NOC, которая расположена в г. Бенгази (а не в Триполи, где находится официальная штаб-квартира NOC).