Обрадор обещает ежегодный рост ВВП Мексики на 4% и снижение цен на бензин через 3 года

МЕХИКО , 9 июл /ПРАЙМ/. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает за следующие шесть лет добиться роста ВВП на 4% ежегодно, снизить цены на бензин через три года и «спасти энергосектор» страны, сообщает издание Economista.

"Наша цель — за шесть лет расти в среднем на 4%, в два раза больше, чем в неолиберальный период", — приводит издание слова Обрадора с пресс-конференции после встречи с представителями Конфедерации промышленных палат.

По его словам, за последние 35 лет ВВП рос в среднем на 2%, что недостаточно для адекватного развития страны.

Обрадор подтвердил, что намерен в течение трех лет не допускать роста цен на бензин, газ, дизельное топливо и электроэнергию, не считая инфляционной коррекции. Через три года, по его словам, предполагается снижение стоимости бензина.

"Через три года у нас будет достаточно производства в Мексике, потому что мы планируем реконструировать шесть НПЗ и построим один, чтобы перестать закупать бензин за границей, снизим цены и расходы", — сказал он.

Обрадор также добавил, что его целью является восстановление добычи нефти и газа в стране. «Это одна из наиболее срочных тем — спасение энергосектора», — заявил он.