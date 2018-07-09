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Обрадор обещает ежегодный рост ВВП Мексики на 4% и снижение цен на бензин через 3 года
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Обрадор обещает ежегодный рост ВВП Мексики на 4% и снижение цен на бензин через 3 года 

Прайм 14 часов назад
МЕХИКО, 9 июл /ПРАЙМ/. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает за следующие шесть лет добиться роста ВВП на 4% ежегодно, снизить цены на бензин через три года и «спасти энергосектор» страны, сообщает издание Economista.
"Наша цель — за шесть лет расти в среднем на 4%, в два раза больше, чем в неолиберальный период", — приводит издание слова Обрадора с пресс-конференции после встречи с представителями Конфедерации промышленных палат.
По его словам, за последние 35 лет ВВП рос в среднем на 2%, что недостаточно для адекватного развития страны.
Обрадор подтвердил, что намерен в течение трех лет не допускать роста цен на бензин, газ, дизельное топливо и электроэнергию, не считая инфляционной коррекции. Через три года, по его словам, предполагается снижение стоимости бензина.
"Через три года у нас будет достаточно производства в Мексике, потому что мы планируем реконструировать шесть НПЗ и построим один, чтобы перестать закупать бензин за границей, снизим цены и расходы", — сказал он.
Обрадор также добавил, что его целью является восстановление добычи нефти и газа в стране. «Это одна из наиболее срочных тем — спасение энергосектора», — заявил он.
Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями. Среди иностранных игроков, уже работающих в Мексике, — российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel. Обрадор уже пообещал провести проверку всех контрактов, заключенных в рамках энергореформы.
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