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Ли Кэцян провел переговоры с канцлером ФРГ А. Меркель
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Ли Кэцян провел переговоры с канцлером ФРГ А. Меркель 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Берлин, 9 июля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня в первой половине дня по местному времени здесь провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ли Кэцян отметил, что на фоне возникающих в текущей международной обстановке факторов неопределенности и нестабильности Китай и Германия, являющиеся ведущими мировыми экономиками, в еще большей мере должны посредством углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества совместно послать позитивный сигнал о поддержке свободной и справедливой торговли, а также защите справедливого международного порядка, оказать содействие росту глобальной торговли и устойчивому восстановлению мировой экономики.
Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что в ходе нынешнего визита стороны впервые заключили соглашения о повышении акционерных долей германских автомобильных предприятий в китайских проектах с совместным капиталом, а также о создании немецкими химическими предприятиями крупных проектов со стопроцентным капиталом в Китае. Это демонстрирует последовательную реализацию Китаем ряда конкретных мер по расширению открытости. Китай продолжит наращивать усилия по защите интеллектуальной собственности, поощрять основанный на добровольности обмен технологиями между предприятиями, не принуждать к передаче технологий. Китайская сторона также надеется, что германская сторона будет справедливо относиться к инвестирующим в Германии китайским предприятиям, расширит экспорт в Китай высокотехнологичной продукции и доступ китайских предприятий к рынку, сказал Ли Кэцян.
А. Меркель сказала, что в текущей международной обстановке еще более важное значение имеют продвижение Германией и Китаем сотрудничества в экономике, торговле, технологиях и других сферах, искреннее и открытое общение между сторонами. Германская сторона приветствует инвестиции китайских предприятий в Германии. Германская сторона поддерживает публикацию совместного заявления на предстоящей встрече руководителей ЕС и Китая, содействует как можно скорейшему достижению позитивных подвижек в переговорах по инвестиционному соглашению между ЕС и Китаем. —0—
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