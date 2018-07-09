Ли Кэцян провел переговоры с канцлером ФРГ А. Меркель

Ли Кэцян отметил, что на фоне возникающих в текущей международной обстановке факторов неопределенности и нестабильности Китай и Германия, являющиеся ведущими мировыми экономиками, в еще большей мере должны посредством углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества совместно послать позитивный сигнал о поддержке свободной и справедливой торговли, а также защите справедливого международного порядка, оказать содействие росту глобальной торговли и устойчивому восстановлению мировой экономики.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что в ходе нынешнего визита стороны впервые заключили соглашения о повышении акционерных долей германских автомобильных предприятий в китайских проектах с совместным капиталом, а также о создании немецкими химическими предприятиями крупных проектов со стопроцентным капиталом в Китае. Это демонстрирует последовательную реализацию Китаем ряда конкретных мер по расширению открытости. Китай продолжит наращивать усилия по защите интеллектуальной собственности, поощрять основанный на добровольности обмен технологиями между предприятиями, не принуждать к передаче технологий. Китайская сторона также надеется, что германская сторона будет справедливо относиться к инвестирующим в Германии китайским предприятиям, расширит экспорт в Китай высокотехнологичной продукции и доступ китайских предприятий к рынку, сказал Ли Кэцян.