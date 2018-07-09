ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль на текущей неделе снизятся вслед за нефтью — аналитики

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ и РТС за неделю снизятся на 1,1% и на 1,8%, соответственно. Цена на нефть марки Brent уменьшится на 0,5 доллара, до 76,6 доллара за баррель, а курс евро к доллару — в пределах 1 цента, до 1,167 доллара за евро. Рубль относительно доллара ослабеет на 10 копеек, до 63,2 рубля за доллар, а против евро почти не изменится, оставшись около отметки 73,9 рубля за евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В преддверии очередного доклада по монетарной политике главы ФРС Джерома Пауэла в Сенате США опасения сохранения темпов ужесточения денежно-кредитной политики в стране могут усилиться, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В протоколе последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке члены ФРС подчеркнули приверженность текущим параметрам и заявили о сохранении прогнозов относительно темпов инфляции, поясняет аналитик.

"В США главным риском остается, возможно, избыточно агрессивная риторика ФРС в отношении дальнейших шагов ужесточения денежно-кредитной политики. Экономика США в текущем году пока не вышла на траекторию таргетируемого роста: ВВП в первом квартале вырос на 2% при годовой цели ФРС в 2,8%. Тем временем инфляция близка к цели регулятора. Все это провоцирует опасения, что рост ставок в США вызван не столько успехами в экономике, сколько попытками защититься от дальнейшего роста инфляции", — говорит Владимир Евстифеев из банка «Зенит»

В среду будет раскрыт ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти, напоминает Абрамович. «Если картель продемонстрирует резкое наращивание объемов добычи, то это может оказать давление как на нефтяные контракты, так и на курс рубля», — добавляет она. А в США с публикации квартальных результатов Delta Air стартует сезон корпоративной отчётности, также указывает собеседница РИА Новости.

На текущей неделе инвесторы будут в основном отслеживать ход торговой войны между США и партнерами, в первую очередь, с Китаем , отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова . Хотя этот фактор оказывает давление на развивающиеся рынки, провоцируя уход от рисков, острота реакции рынка потихоньку снижается, в то же время замечает она.

В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

По ее мнению, возможно развитие истории с угрозами перекрытия Ираном Ормузского пролива. Сообщения прозвучали в пятницу, риски срыва поставок нефти растут; любой негатив будет отыгрываться ростом нефтяных котировок, добавляет аналитик.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи подходит к максимуму и имеет высокие шансы пробить его, считает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». В этом случае можно ожидать роста до 2400 пунктов, добавляет он.

В ожидании позитивного исхода встречи президентов США и РФ 15 июля, иностранные инвесторы могут помочь российскому рынку зайти на новые высоты, полагает Виктор Веселов из банка «Глобэкс» . Кроме того, на фоне расширения торговой войны между США и Китаем, инвесторы предпочтут уйти туда, где есть позитив — российский рынок, как раз будет таким местом, это будет центральной темой недели, добавляет он.

Вполне возможно, что на текущей неделе российский фондовый рынок предпримет еще одну попытку ралли, считает Анна Бодрова из «Альпари». «Пятничная коррекция может быть воспринята оптимистично настроенными игроками как передышка в покупках. „Быки“ способны вернуться к торгам сразу же, как только внешний фон придет в равновесие. Однако с каждым новым шагом вверх высота, на которую поднялся индекс Мосбиржи, выглядит все более пугающей», — добавляет она.

Вторая июльская неделя для рублевого индикатора состоится в пределах 2285-2335 пунктов, индекс РТС будет торговаться в диапазоне 1140-1165 пунктов, прогнозирует аналитик.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

В условиях торговой войны, риски которой возросли, курс рубля не останется в стороне, и на него окажет влияние глобальное бегство капитала, рассуждает Константин Кочергин из банка «Восточный».

Больше всего инвесторов настораживает неопределенность, поскольку вариантов развития ситуации в связи с рисками торговых войн множество, при этом основные сценарии говорят не в пользу покупки рискованных активов, отметил Владимир Евстифеев из банка «Зенит», рассуждая о перспективах курса рубля.

Основное давление на российскую валюту продолжает оказывать общий негативный фон и неприятие риска на глобальных площадках, поддерживаемое темой торговых войн, также говорит Денис Давыдов из Нордеа банка

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

НЛМК, Константин Кочергин из банка «Восточный» отмечает, что наиболее привлекательными для инвесторов будут транспорт, финансы и металлургия, а наименее — телекоммуникации, нефтяная отрасль. При этом аналитик рекомендует покупать акции МТС Московской биржи и продавать бумаги "Алросы" , «Ростелекома» и "Мегафона"

"Из потенциальных торговых идей отметим, что на прошлой неделе спекулянты разогнали вверх на 5,5%, до 105-107 рублей акции «Алросы» перед дивидендным периодом, а сама дивидендная доходность снизилась с 5,2% до 5%. Мы полагаем, что такая же картина может повториться в бумагах ГМК «Норникель» , где на акцию приходится 607,98 рубля, дивидендная отсечка наступит 16 июля 2018 года, а цена акции способна подпрыгнуть еще на 3% с 11,66 до 12 тысяч рублей за штуку, что в дивидендной доходности даст снижение с 5,21% до 5,06%. Помимо этого, «Норникель» неплох для долгосрочных инвестиций из-за того, что выплатит дивиденды в июле и еще может выплатить в октябре. При этом бумага ликвидная", — комментирует Веселов из банка «Глобэкс».

По мнению Желанновой из УК «Альфа-Капитал», на российском рынке наибольший интерес для инвесторов представляют компании-экспортеры, выигрывающие от ослабления рубля, в частности металлургический и нефтегазовый сектор, который также прекрасно себя чувствует благодаря высоким ценам на нефть. Слабым выглядит ритейл, особенно в преддверии повышения НДС, добавляет она.