В России появится своя система бронирования авиабилетов

Минтранс приступил к практической реализации идеи создания отечественной системы продажи и бронирования авиабилетов — автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок.

Ведомство опубликовало проект постановления правительства с требованиями к ней, в том числе по уровню надежности и бесперебойности. Ключевое условие минтранса — сервера этой системы должны быть расположены в России . Планируется, что требования вступят в силу с начала 2020 года, полтора года отведены операторам на создание или доработку существующих систем.

Сейчас российские авиакомпании продают билеты через четыре международные системы оформления воздушных перевозок (из них крупнейшие — Amadeus и Sabre), а также через "Сирену", созданную еще в СССР и работающую в странах СНГ.

Использование преимущественно иностранных систем создает риск блокировки доступа к ним для наших перевозчиков и может привести к дестабилизации пассажирских перевозок как на внутренних, так и на международных линиях, считают в минтрансе. Показательным был сбой в работе одной из трех глобальных систем регистрации пассажиров и багажа, который привел к задержкам рейсов сразу в Европе, России и США . Причиной этого стали проблемы с серверами в США. От сбоя не застрахованы и системы бронирования билетов.

Теоретически претендовать на новую роль может "Сирена", но она не очень современная, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов . "Развитие системы бронирования, ориентированной только на внутренний рынок, — это дорогая игрушка, — говорит он. — Важнейшим условием новой системы должны быть шлюзы с международными системами, чтобы выстраивать цепочки взаимодействия с другими авиакомпаниями как в части признания авиабилетов одного перевозчика другим, так и в части код-шеринга (соглашение о совместной эксплуатации авиарейса несколькими компаниями. — Прим. ред.)". Развивать собственные продукты необходимо, но только с точки зрения потенциального международного продукта. Учитывая, что предложений и без того немало, привлечь к новому проекту можно не только низкими ценами, но и функциями, которых нет в других системах бронирования.

Отечественная система, работающая на международном уровне, могла бы помочь перенаправить в российские региональные аэропорты часть глобального транзита. В этой сфере Россия могла бы конкурировать, в частности, с ближневосточными странами, где сейчас сосредоточено наибольшее число транзитных пассажиров.