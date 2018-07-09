Церковь Англии пригрозила выйти из нефтегазового бизнеса

Церковь Англии намерена продать свои доли в ряде нефтяных и газовых компаний, которые не прилагают необходимых усилий в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си».

Такая позиция была принята 347 членами Генерального синода церкви, четверо проголосовали против. Согласно решению, к 2023 году церковь продаст долю в компаниях, не исполняющих Парижское соглашение. Первоначально речь шла о 2020 годе, однако, по словам представителя церкви, отложенные временные рамки позволят «подтолкнуть компании к реальным изменениям»

В заявлении синода отмечается, что «церковь должна играть лидирующую роль в в столь срочном вопросе, как климатические изменения».