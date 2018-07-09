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Церковь Англии пригрозила выйти из нефтегазового бизнеса
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Церковь Англии пригрозила выйти из нефтегазового бизнеса 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Peter Nicholls / REUTERS
Церковь Англии намерена продать свои доли в ряде нефтяных и газовых компаний, которые не прилагают необходимых усилий в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си».
Такая позиция была принята 347 членами Генерального синода церкви, четверо проголосовали против. Согласно решению, к 2023 году церковь продаст долю в компаниях, не исполняющих Парижское соглашение. Первоначально речь шла о 2020 годе, однако, по словам представителя церкви, отложенные временные рамки позволят «подтолкнуть компании к реальным изменениям»
В заявлении синода отмечается, что «церковь должна играть лидирующую роль в в столь срочном вопросе, как климатические изменения».
В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году. Цель пакта — не допустить превышения глобальной средней температуры на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
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