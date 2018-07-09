Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС

Минфин представил в Госдуме основные направления налоговой и таможенно-тарифной политики до 2021 года. Наряду с повышением НДС, ведомство Антона Силуанова уже с 2019 года намерено запустить в пилотном режиме налог для самозанятых, но при этом собирается отменить налог на модернизацию. По мнению Счетной палаты, можно избежать повышения НДС, которое затронет всех граждан России, смягчив бюджетное правило.
Текущую экономическую ситуацию в России Минфин оценил как «неплохую».
«Мы вышли на устойчивую траекторию роста. Порядка 2% ВВП растет в годовом выражении. Он растет как за счет экспорта, так и за счет внутреннего спроса. Это дает возможность для роста заработных плат в реальном выражении темпом 2,9% в прошлом году и 9% за период с начала 2018 года», — заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме основные направления бюджетной и налоговой политики на предстоящие три года.
По словам главы ФНС Михаила Мишустина, в России устойчиво растет собираемость налогов. «По предварительным данным за шесть месяцев (этого года) в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн рублей, что на 16,5 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он.
При этом власти прогнозируют рост налоговых поступлений, в том числе, за счет планируемого повышения НДС с 18% до 20%. По словам Силуанова, это «позволит создать ресурс в экономике — более 600 млрд руб. в год» и при этом в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысоким доходом, «поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить».
Ранее эксперты уже предупреждали, что при повышении НДС рост цен затронет все товары, даже социально-значимые. «Кто-то поставляет сырье для таких товаров, кто-то занимается логистикой — соответственно, они все заплатят повышенный НДС, и это в конечном итоге отразится на стоимости социально значимых товарах», — пояснял «Газете.Ru» Андрей Киселев (MBA), управляющий партнер компании «Генезис».
«В рамках налогового пакета мы также предлагаем зафиксировать на постоянной основе ставку страховых взносов, сохранив ее на уровне 22%, а не 26, как это предусмотрено сегодня по законодательству с 2021 года», — добавил Силуанов.
В свою очередь глава «ОПОРы России» Александр Калинин обратил внимание, что сейчас в России уровень фискальной нагрузки на бизнес выше, чем, например, в Казахстане, с которым мы работаем в едином экономическом пространстве. Увеличение НДС вызывает у бизнеса высокую озабоченность: «у нас и так высокая нагрузка на фонд оплаты труда, и мы ее увеличиваем», посетовал он.
Повышение НДС можно было бы перенести лет на шесть, если бы было изменено бюджетное правило, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС»,
— сказал он, добавив, что смягчение размера отсечения нефтегазовых доходов на $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.
Между тем, финансово-экономический блок правительства уже раньше давал ясно понять, что резко менять бюджетное правило не намерен. По словам Силуанова, ослабление бюджетной политики приведет к волатильности рубля. Поэтому все дальнейшие дискуссии на этот счет с участием депутатов и экспертов свелись к чисто гипотетическим измышлениям.
«Если бы цена отсечения была 45 долларов, то мы могли бы больше денег найти, используя благоприятную конъюнктуру», — согласился Калинин.
Всерьез правительство решило взяться и за самозанятых. Антон Силуанов также рассказал, что будет разработан новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. «Его апробацию и „пилоты“ в субъектах планируется провести уже в следующем году», чтобы постепенно вовлечь самозанятых предпринимателей, которые работают без регистрации, в легальное поле, пояснил министр. Ранее в ведомстве говорили о намерении ввести ставку 3% на доход самозанятых граждан.
Главные стимулы для выхода самозанятых из тени — возможность пользоваться мерами господдержки и работа с банками, ведь в случае подозрительных операций кредитные организации могут и заблокировать счета, отметил в беседе с «Газетой.Ru» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.
Пока трудно сказать, как новый налог будет стимулировать к регистрации: с одной стороны, для первых шагов в бизнес платить 3% по транзакции — оптимальный вариант, ведь даже если бизнес не пойдет, сама работа будет вестись в рамках правового поля, что в дальнейшем будет играть дополнительным бонусом, например, при получении кредита. С другой стороны, пока не совсем понятно, какую отчетность предполагает новый законопроект,
Говоря о планах на будущее, министр финансов назвал одну из ключевых задач — обеспечение роста экономики РФ.
Сделать это, по словам Силуанова, можно только путем стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал: «Сейчас у нас инвестиции составляют порядка 21,5% ВВП. Необходимо довести этот показатель до 25%».
Стимулом для инвестиций, по мнению первого вице-премьера, станет отмена налога на движимое имущество. Кроме того, в ближайшие годы правительство планирует провести ускорение возмещения НДС экспортерам, снизив пороговые значения сумм, уплаченных предприятиями за три года, — с 7 млрд до 2 млрд рублей. «Это даст дополнительный оборотный капитал предприятиям на сумму более 100 млрд рублей в год», — подсчитал министр.
Алексей Кудрин обратил внимание, что «сценарные условия предусматривают средние темпы роста 2,6% до 2024 года», а «этого, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика была пятой в мире по величине». По его мнению, эти условия нуждаются в серьезной проработке и дополнении: нам нужен средний темп роста 3,5%, а «в этих сценарных условиях это не прослеживается».
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева указала на то, что самое главное — это «эффективность расходов». Важно, чтобы запланированное правительством увеличение расходов на инфраструктуру и на человеческий капитал «были эффективны» и учитывали реалии современной экономики.
Между тем, и ЦБ, и Минэкономразвития ранее уже признали, что налоговые новации, в первую очередь, повышение НДС уже в этом году может ускорить инфляцию. Причем, если финансовый регулятор оценивает этот вклад менее чем в 1 п.п., то экономическое ведомство — в 1,3 п.п.
Инфляция, по прогнозу министерства, ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 года. В 2019 году так и вовсе будет превышен таргет ЦБ в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция к концу 2019 года достигнет 4,3%. А вот в 2020 году рост цен замедлится до 3,8%.
По мнению экспертов, в следующем году официальная инфляция может достичь от 4,3 до 4,6%, однако «ощущаться она будет гораздо выше». «Решение повысить НДС было принято, поскольку это налог, который очень просто взимать и взыскивать. Но дело в том, что он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены», — отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Так, увеличение НДС на 2 процентных пункта может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4-5 процентных пунктов в дополнение к общему уровню инфляции.
Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, хотя раньше прогнозировался рост на уровне 2,2%, а в следующем году он ожидается так и вовсе на уровне 1,4%. При этом также произойдет существенное замедление роста зарплат. По прогнозу Минфина, «темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в текущем (2018) году до менее 1% в 2019 году».