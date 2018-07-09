Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов строительства, производства пищевых продуктов и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Taslif (CS:TSF1), которые подорожали на 1,44 п. (5,95%), закрывшись на отметке в 25,66. Котировки Sonasid (CS:SOND) выросли на 26,0 п. (4,89%), завершив торги на уровне 556,00. Бумаги Highteck payment (CS:HPS) выросли в цене на 70,00 п. (3,72%), закрывшись на отметке 1.950,00.

Лидерами падения стали акции Salafin (CS:SLF), цена которых упала на 57,00 п. (5,23%), завершив сессию на отметке 1.033,000. Акции Involys (CS:INV) поднялись на 5,60 п. (4,38%), закрывшись на уровне 122,30, а Label vie (CS:LBV) снизились в цене на 90,00 п. (4,11%) и завершили торги на отметке 2.100,000.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,26%, или 0,19, достигнув отметки $73,61 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,08%, или 0,83, до $77,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,29%, или 3,60, до отметки $1.259,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD существенно не изменилась 0,00% до 11,0840, а котировки USD/MAD повысились на 0,01%, достигнув отметки 9,4373.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 93,92.