Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций и IT, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 вырос на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Indra Sistemas (MC:IDR), которые подорожали на 0,330 п. (3,27%), закрывшись на отметке в 10,410. Котировки ArcelorMittal SA (MC:MTS) выросли на 0,755 п. (3,06%), завершив торги на уровне 25,460. Бумаги Amadeus (MC:AMA) выросли в цене на 1,460 п. (2,10%), закрывшись на отметке 71,020.

Лидерами падения стали акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), цена которых упала на 0,054 п. (2,06%), завершив сессию на отметке 2,570. Акции Bankia SA (MC:BKIA) поднялись на 0,035 п. (1,10%), закрывшись на уровне 3,160, а Tecnicas Reunidas (MC:TRE) снизились в цене на 0,260 п. (0,94%) и завершили торги на отметке 27,320.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (98) превысило количество закрывшихся в минусе (74), а котировки 29 акций практически не изменились.

Котировки акций Bankia SA (MC:BKIA) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 1,10%, 0,035 п., и завершили торги на отметке 3,160.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,25%, или 3,10, достигнув отметки $1.247,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 1,21%, или 0,85, до $69,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,07%, или 0,05, до отметки $73,45 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,09% до 1,1683, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8836.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,48.