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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,30%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,30% 

Investing.com Россия 4 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, ПО и компьютерных услуг и технологий.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 1,30%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), которые подорожали на 200,00 п. (2,75%), закрывшись на отметке в 7.480,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 208,00 п. (2,74%), завершив торги на уровне 7.808,000. Бумаги Genmab (CO:GEN) выросли в цене на 27,0 п. (2,56%), закрывшись на отметке 1.082,5.
Лидерами падения стали акции Carlsberg B (CO:CARLb), цена которых упала на 9,0 п. (1,15%), завершив сессию на отметке 770,6. Акции Pandora (CO:PNDORA) поднялись на 1,3 п. (0,29%), закрывшись на уровне 441,0, а Nordea Bank (CO:NDA) снизились в цене на 0,10 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 61,86.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (80) превысило количество закрывшихся в минусе (38), а котировки 18 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 1,29%, или 0,91, достигнув отметки $69,47 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $73,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,23%, или 2,80, до отметки $1.247,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,06% до 6,3814, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4546.
Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,48.
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