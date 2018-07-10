Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 1,26%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, недвижимости и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 вырос на 1,26%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Genmab (CO:GEN), которые подорожали на 33,5 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 1.063,5. Котировки Chr Hansen Holding (CO:CHRH) выросли на 13,2 п. (2,07%), завершив торги на уровне 650,8. Бумаги Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) выросли в цене на 6,0 п. (1,96%), закрывшись на отметке 314,7.

Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 84,00 п. (1,07%), завершив сессию на отметке 7.796,000. Акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) поднялись на 80,00 п. (1,06%), закрывшись на уровне 7.495,000, а Pandora (CO:PNDORA) снизились в цене на 2,1 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 414,9.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (77) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Pandora (CO:PNDORA) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 0,50%, 2,1 п., и завершили торги на отметке 414,9.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,16%, или 0,12, достигнув отметки $73,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,92%, или 0,72, до $78,79 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,26%, или 3,30, до отметки $1.256,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,12% до 6,3509, а котировки EUR/DKK упали на 0,01%, достигнув отметки 7,4531.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 93,94.