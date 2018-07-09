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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,77%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,77% 

Investing.com Россия 16 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,77%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), которые подорожали на 235,00 п. (3,20%), закрывшись на отметке в 7.575,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 210,00 п. (2,74%), завершив торги на уровне 7.880,000. Бумаги Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) выросли в цене на 9,2 п. (2,39%), закрывшись на отметке 394,7.
Лидерами падения стали акции H Lundbeck (CO:LUN), цена которых упала на 3,5 п. (0,79%), завершив сессию на отметке 440,4. Акции Pandora (CO:PNDORA) поднялись на 1,0 п. (0,24%), закрывшись на уровне 417,0, а Carlsberg B (CO:CARLb) снизились в цене на 1,8 п. (0,23%) и завершили торги на отметке 777,8.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (40), а котировки 19 акций практически не изменились.
Котировки акций Pandora (CO:PNDORA) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 0,24%, 1,0 п., и завершили торги на отметке 417,0.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,49%, или 0,36, достигнув отметки $73,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,05%, или 0,81, до $77,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,40%, или 5,00, до отметки $1.260,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,01% до 6,3458, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4535.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 93,84.
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