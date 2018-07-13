Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, промышленности и товаров личного пользования.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,10%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), которые подорожали на 220,00 п. (2,82%), закрывшись на отметке в 8.028,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли на 160,00 п. (2,14%), завершив торги на уровне 7.640,000. Бумаги Dsv (CO:DSV) выросли в цене на 10,2 п. (2,03%), закрывшись на отметке 513,2.

Лидерами падения стали акции H Lundbeck (CO:LUN), цена которых упала на 6,4 п. (1,43%), завершив сессию на отметке 442,2. Акции Gn Store Nord (CO:GN) поднялись на 3,6 п. (1,23%), закрывшись на уровне 288,7, а Jyske Bank (CO:JYSK) снизились в цене на 2,8 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 347,8.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в плюсе (55), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,87%, или 0,61, достигнув отметки $70,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,22%, или 0,91, до $75,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,36%, или 4,50, до отметки $1.242,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,02% до 6,3876, а котировки EUR/DKK упали на 0,03%, достигнув отметки 7,4543.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,59.