Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и технологий.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,74%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), которые подорожали на 0,62 п. (2,83%), закрывшись на отметке в 22,50. Котировки ASR Nederland NV (AS:ASRNL) выросли на 0,54 п. (1,53%), завершив торги на уровне 35,92. Бумаги Aalberts Industries NV (AS:AALB) выросли в цене на 0,60 п. (1,51%), закрывшись на отметке 40,25.

Лидерами падения стали акции Galapagos NV (AS:GLPG), цена которых упала на 0,040 п. (0,05%), завершив сессию на отметке 82,300. Акции Akzo Nobel (AS:AKZO) поднялись на 0,02 п. (0,03%), закрывшись на уровне 74,38, а Unilever NV DRC (AS:UNc) выросли в цене на 0,03 п. (0,06%) и завершили торги на отметке 47,88.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (94) превысило количество закрывшихся в минусе (32), а котировки 7 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 4,16% до отметки 12.48.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,47%, или 0,35, достигнув отметки $73,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,04%, или 0,80, до $77,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,39%, или 4,90, до отметки $1.260,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1745, а котировки EUR/GBP повысились на 0,48%, достигнув отметки 0,8881.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 93,85.