Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и сырья.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,68%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,705 п. (2,85%), закрывшись на отметке в 25,430. Котировки Galapagos NV (AS:GLPG) выросли на 1,940 п. (2,32%), завершив торги на уровне 85,440. Бумаги Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли в цене на 1,01 п. (2,04%), закрывшись на отметке 50,44.

Лидерами падения стали акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), цена которых упала на 0,50 п. (1,40%), завершив сессию на отметке 35,14. Акции Akzo Nobel (AS:AKZO) поднялись на 0,46 п. (0,62%), закрывшись на уровне 73,34, а Gemalto (AS:GTO) снизились в цене на 0,08 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 50,14.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (86) превысило количество закрывшихся в минусе (43), а котировки 11 акций практически не изменились.

Котировки акций Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,04%, 1,01 п., и завершили торги на отметке 50,44.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 9,68% до отметки 11.64.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 1,21%, или 0,85, достигнув отметки $69,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,05%, или 0,04, до $73,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,23%, или 2,90, до отметки $1.247,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,1682, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8836.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 94,49.