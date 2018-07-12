Ещё
Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,68%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,68% 

Investing.com Россия 4 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и сырья.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,68%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,705 п. (2,85%), закрывшись на отметке в 25,430. Котировки Galapagos NV (AS:GLPG) выросли на 1,940 п. (2,32%), завершив торги на уровне 85,440. Бумаги Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли в цене на 1,01 п. (2,04%), закрывшись на отметке 50,44.
Лидерами падения стали акции ASR Nederland NV (AS:ASRNL), цена которых упала на 0,50 п. (1,40%), завершив сессию на отметке 35,14. Акции Akzo Nobel (AS:AKZO) поднялись на 0,46 п. (0,62%), закрывшись на уровне 73,34, а Gemalto (AS:GTO) снизились в цене на 0,08 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 50,14.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (86) превысило количество закрывшихся в минусе (43), а котировки 11 акций практически не изменились.
Котировки акций Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,04%, 1,01 п., и завершили торги на отметке 50,44.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 9,68% до отметки 11.64.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 1,21%, или 0,85, достигнув отметки $69,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,05%, или 0,04, до $73,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,23%, или 2,90, до отметки $1.247,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,1682, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8836.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 94,49.
Investing.com Россия: последние новости
Атака на «Северный поток-2»: база для компромисса в Хельсинки МЭА: резервные мощности по добыче нефти могут дойти до предела Иена в плюсе; валюты Австралии и Китая под давлением на фоне новых тарифов США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент130
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками330
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала100
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение