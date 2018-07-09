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Россия может увеличить торговлю с Китаем на фоне пошлинных войн, уверен эксперт
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Россия может увеличить торговлю с Китаем на фоне пошлинных войн, уверен эксперт 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Экономическая война Китая и США предоставила России новые возможности для увеличения объёмов торговли с Поднебесной, заявил ФБА «Экономика сегодня» ‍заместитель директора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев.
«Россия получила новые возможности для повышения объёмов торговли с Китаем из-за пошлинных войн, которые Пекин и Вашингтон развернули друг против друга. И эти возможности нужно постараться использовать, пусть и будет сложно», — отметил эксперт.
Специалист констатировал, что хорошие отношения Москвы и Пекина позволяют надеяться, что «какую-то долю в возникшем торговом дефиците получит наша страна».
«Но стоит учитывать, что единого рецепта в достижении договоренностей с партнёрами в КНР не существует — каждое соглашение будет достигаться путём проб и ошибок», — добавил Карнеев.
Ранее министерство коммерции КНР попросило китайские предприятия изменить структуру импорта из-за повышения ввозных пошлин на продукцию из США. Действие ограничительных мер со стороны Вашингтона начало действовать с 6 июля.
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