Россия может увеличить торговлю с Китаем на фоне пошлинных войн, уверен эксперт

«Россия получила новые возможности для повышения объёмов торговли с Китаем из-за пошлинных войн, которые Пекин и Вашингтон развернули друг против друга. И эти возможности нужно постараться использовать, пусть и будет сложно», — отметил эксперт.

Специалист констатировал, что хорошие отношения Москвы и Пекина позволяют надеяться, что «какую-то долю в возникшем торговом дефиците получит наша страна».

«Но стоит учитывать, что единого рецепта в достижении договоренностей с партнёрами в КНР не существует — каждое соглашение будет достигаться путём проб и ошибок», — добавил Карнеев.

Ранее министерство коммерции КНР попросило китайские предприятия изменить структуру импорта из-за повышения ввозных пошлин на продукцию из США. Действие ограничительных мер со стороны Вашингтона начало действовать с 6 июля.