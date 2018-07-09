Фадеев рассказал о неучтенных факторах в пенсионной реформе

Валерий Фадеев. В пенсионной реформе не учтены «десятки факторов», заявил в ходе обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста секретарь Общественной палаты РФ

«Другой вопрос, и здесь все об этом говорят, что фактически реформа не подготовлена. Десятки факторов не учтены фактически. И я говорил ещё на пленарном заседании — в апреле, кажется, это было — в Общественной палате, когда ещё не вносился законопроект, я сказал: это не бухгалтерская задача, это политическая и социальная задача», — сказал он.

Ранее в ходе онлайн-совещания с региональными общественными палатами Фадеев заявлял, что пенсионную реформу необходимо обсуждать. «Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша важнейшая задача и прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от диалога, зарыть голову в песок, но это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения», — отметил он.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему. Законопроект предусматривает закрепление общего пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Пенсионный возраст планируют увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.