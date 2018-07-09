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Фадеев рассказал о неучтенных факторах в пенсионной реформе
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Фадеев рассказал о неучтенных факторах в пенсионной реформе 

Rambler News Service 17 часов назад
Фото: РАПСИ
В пенсионной реформе не учтены «десятки факторов», заявил в ходе обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
«Другой вопрос, и здесь все об этом говорят, что фактически реформа не подготовлена. Десятки факторов не учтены фактически. И я говорил ещё на пленарном заседании — в апреле, кажется, это было — в Общественной палате, когда ещё не вносился законопроект, я сказал: это не бухгалтерская задача, это политическая и социальная задача», — сказал он.
Ранее в ходе онлайн-совещания с региональными общественными палатами Фадеев заявлял, что пенсионную реформу необходимо обсуждать. «Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша важнейшая задача и прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от диалога, зарыть голову в песок, но это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения», — отметил он.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему. Законопроект предусматривает закрепление общего пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Пенсионный возраст планируют увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
В Минтруде позже заявили, что продолжительность жизни к моменту завершения переходного периода по повышению пенсионного возраста в России вырастет, составив к 2034 году у женщин 85,3 года, у мужчин к 2028 году — 75,1 года.
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