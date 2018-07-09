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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,95%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,95% 

Investing.com Россия 17 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, металлопромышленности и добычи и деревопереработки.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,95%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Capita PLC (LON:CPI), которые подорожали на 6,85 п. (4,41%), закрывшись на отметке в 162,15. Котировки Antofagasta PLC (LON:ANTO) выросли на 32,00 п. (3,39%), завершив торги на уровне 976,00. Бумаги Dixons Carphone PLC (LON:DC) выросли в цене на 5,20 п. (2,83%), закрывшись на отметке 189,05.
Лидерами падения стали акции Severn Trent PLC (LON:SVT), цена которых упала на 65,00 п. (3,14%), завершив сессию на отметке 2.003,00. Акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) поднялись на 33,00 п. (2,25%), закрывшись на уровне 1.436,00, а United Utilities Group PLC (LON:UU) снизились в цене на 17,00 п. (2,17%) и завершили торги на отметке 766,40.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1294) превысило количество закрывшихся в минусе (670), а котировки 335 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,45%, или 5,70, достигнув отметки $1.261,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,43%, или 0,32, до $73,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,02%, или 0,79, до отметки $77,90 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,44% до 1,3228, а котировки EUR/GBP повысились на 0,49%, достигнув отметки 0,8882.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 93,82.
Investing.com Россия: последние новости
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