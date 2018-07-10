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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,12%
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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,12% 

Investing.com Россия 9 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, туризма и отдыха и нефти и газа.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Salvatore Ferragamo SpA (MI:SFER), которые подорожали на 0,58 п. (3,02%), закрывшись на отметке в 19,93. Котировки Freni Brembo SpA (MI:BRBI) выросли на 0,31 п. (2,66%), завершив торги на уровне 11,95. Бумаги Recordati (MI:RECI) выросли в цене на 0,75 п. (2,48%), закрывшись на отметке 31,00.
Лидерами падения стали акции Telecom Italia (MI:TLIT), цена которых упала на 0,0162 п. (2,48%), завершив сессию на отметке 0,6366. Акции Bper Banca SpA (MI:EMII) поднялись на 0,093 п. (1,94%), закрывшись на уровне 4,691, а UniCredit SpA (MI:CRDI) снизились в цене на 0,2380 п. (1,61%) и завершили торги на отметке 14,5900.
На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (175) превысило количество закрывшихся в плюсе (172), а котировки 30 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,16%, или 0,12, достигнув отметки $73,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,90%, или 0,70, до $78,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,28%, или 3,50, до отметки $1.256,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,13% до 1,1736, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8856.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 93,94.
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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