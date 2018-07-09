Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, энергетики и страхования.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 1,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), которые подорожали на 2,96 п. (8,44%), закрывшись на отметке в 38,05. Котировки TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли на 17,2 п. (5,92%), завершив торги на уровне 307,5. Бумаги DNO International (OL:DNO) выросли в цене на 0,65 п. (4,43%), закрывшись на отметке 15,22.

Лидерами падения стали акции Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG), цена которых упала на 0,4 п. (0,74%), завершив сессию на отметке 56,1. Акции Golden Ocean (OL:GOGLT) поднялись на 0,25 п. (0,36%), закрывшись на уровне 69,30, а Telenor (OL:TEL) снизились в цене на 0,6 п. (0,34%) и завершили торги на отметке 174,2.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (119) превысило количество закрывшихся в минусе (60), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до исторического максимума, повысившись на 5,92%, 17,2 п., и завершили торги на отметке 307,5.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,53%, или 0,39, достигнув отметки $73,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,99%, или 0,76, до $77,87 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,44%, или 5,50, до отметки $1.261,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,20% до 9,4146, а котировки USD/NOK упали на 0,24%, достигнув отметки 8,0126.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 93,83.